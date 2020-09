¿Mar del Plata puede volver a Fase 1?

Con 3570 casos de coronavirus en apenas 13 días de septiembre, superando ampliamente los 2883 contagios registrados en agosto, Mar del Plata se encamina a transitar una semana clave para conocer tanto la evolución de la pandemia en la ciudad como también el derrotero de su golpeada economía.

Aunque un regreso a fase 1 parece improbable, hay algunos indicios inquietantes en ese sentido que se han producido en los últimos días.

Tal vez uno de los más resonantes fueron las palabras del Director de la Escuela de Medicina, Adrian Alasino, quien el pasado 3 de septiembre abogó por “restringir la mayor cantidad de actividades posibles”.

Vale recordar que la mencionada Escuela proyectó para el 20 de septiembre entre 10.000 y 13.000 personas infectadas con coronavirus en la ciudad. Según la web de Provincia, hay al día de hoy 7547 contagios.

Para que llegue a esa cifra, debería haber en los próximos días un promedio diario de aprox 400 casos. Aquella estimación contrastó con lo dicho por el propio Intendente Guillermo Montenegro, quien había pronosticado que para mediados de la semana que termina los contagios iban a bajar, algo que finalmente no ocurrió.

Otro sector que se manifestó en favor de un eventual regreso a fase 1 fueron los Comités Barriales de Emergencia de Mar del Plata, quienes pidieron a las autoridades municipales que se restrinjan de manera “urgente” todas las actividades que no sean consideradas esenciales en la ciudad. “Es el momento de restringir todas las actividades que no sean esenciales.

La situación actual es muchísimo más severa que la que motivó la decisión de inicios de pandemia. Nos encontramos en la antesala del colapso sanitario y requiere de acciones urgentes.

Ninguna actividad económica se verá beneficiada si no se toman medidas estrictas”, indicaron. Los CBE están muy ligados al kirchnerismo más radicalizado.

Dos fuentes vinculadas a efectores de salud del Hospital Interzonal le aseguraron a este medio que no verían con malos ojos un retroceso aún más severo de fase. “Nos estamos preparando para eso”, dijeron.

El dato genera mucha inquietud en una ciudad muy castigada por el avance de los casos, la inacción municipal y la gravísima retracción económica, que a esta altura ya resulta más que evidente que reconfigurará la estructura económica del distrito.

Esta situación se da en un contexto muy enrarecido, con algunos signos de rebeldía en la obra privada y en los sectores gastronómicos, uno de los más perjudicados por la pandemia y la cuarentena, luego de que el gobierno de Axel Kicillof rechazara los protocolos para el regreso de tales actividades en Mar del Plata.

La huelga “a la japonesa” que ensayó el último viernes la construcción y la amenaza de abrir sus puertas por parte de los bares son aspectos a tener en cuenta en función de los próximos pasos que se podrían dar, si en la semana que comienza los casos no bajan.

Por otro lado, se rompió la Comisión Reactivadora. Marcos Gutiérrez, concejal del Frente de Todos, dijo que ante “el nivel de contagios, la crisis en el sistema hospitalario y el sistema que sigue siendo crítico, decidimos retirarnos de la reunión y de la participación de la Comisión de Reactivación porque creemos que está descontextualizada y desactualizada”.

Y agregó que “en estos momentos nos dicen los médicos que se está viviendo un momento hospitalario sumamente crítico en Mar del Plata, donde los efectores de la salud, tanto públicos como privados, están diciendo que hay personal que no está dando abasto, personal cansado y que no alcanzan con los recursos propios de las terapias intensivas”.

Además, la desocupación es, hace tiempo, uno de los principales problemas que afronta la ciudad. Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas Censos (Indec), en Mar del Plata hay 42 mil marplatenses desocupados y, desde la CGT local advirtieron que, en el contexto de pandemia, la situación empeoró.

A todo esto, la soledad de Guillermo Montenegro se hace cada vez más evidente. Al menos en el área de Salud, se vive una intervención de hecho por parte de la Provincia.

Así quedó demostrado en una reunión llevada a cabo por parte de las máximas autoridades sanitarias, donde no participaron funcionarios municipales del sector.

Participaron Hugo Carasa, director del Hospital Materno Infantil, el titular de PAMI, Fernando Mogni, el responsable de IOMA, Santiago González, el director ejecutivo y los asociados del HIGA, Gustavo Galván, Verónica Martín y Eduardo Tropiano, el titular de Zona Sanitaria VIII, Gastón Vargas, e Irene Pagano, la directora del INE concluyeron en un documento conjunto en la importancia de resignificar el concepto de “quedarse en casa” en el mes más crítico de la pandemia de coronavirus.

Pero a su vez, explicitaron las desigualdades en la provincia de Buenos Aires. Mientras que la Región Sanitaria XI tiene aproximadamente una población de 1.180.119 habitantes (Censo 2010) en 18 municipios, siendo su ciudad cabecera La Plata, y cuenta con 8 hospitales interzonales, 5 hospitales zonales y 3 hospitales sub zonales, la Región Sanitaria VIII, con 16 municipios, y una población similar estimada de 1.150.300 habitantes, con Mar del Plata como cabecera, apenas posee 2 hospitales interzonales y un hospital modular recientemente construido. Datos duros que exponen la desatención de la salud pública durante décadas.

Y para dejar al desnudo en forma brutal la ineficacia de las políticas públicas, el prestigioso Instituto Nacional de Epidemiología (INE), “Dr. Juan H. Jara” confirmó en un reciente comunicado que “debido al crecimiento sostenido de casos de Covid-19, no procesará muestras de pacientes ambulatorios derivada por efectores de salud privados ya que se resolvió priorizar la recepción de muestras de pacientes internados y/o personal esencial (personal de salud, Fuerzas de Seguridad Armadas y personas que brinden asistencia a personas mayores).

“Esto es una vía libre para los casos”, afirma una reconocida fuente médica local. Y agrega: “Es una anarquía absoluta, estamos a la buena de Dios. No hay información, la gente no sabe qué hacer, cómo proceder. No se testea, y hay una absoluta ausencia de liderazgo. El INE no da más, hay que ayudarlo. Desde la Municipalidad no se hizo nada, solo esperar que la curva baje sola”.

Cabe recordar que después de 6 meses de cuarentena, y con más de 105 días con apenas 49 casos, el Gobierno de Guillermo Montenegro lanzó una convocatoria para sumar médicos y enfermeros al hospital modular, a partir de la escasez de recursos humanos en el ámbito sanitario y con peligrosas muestras de colapso.

Comienza una semana decisiva para el futuro inmediato de la ciudad

Pablo Portaluppi

