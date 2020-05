Cambia la normalidad: protesta y reclamos ante el COM y el Hotel Hermitage

Las tradicionales protestas, reclamos y manifestaciones marplatenses, han modificado el escenario de las manifestaciones. Ahora Luro e Yrigoyen ya no es el punto excluyente de las convocatorias para ruidosas manifestaciones y cortes de tránsito de organizaciones sociales, grupo de trabajadores y en defensa de derechos colectivos, que procuran por su causa y quieren darle la mayor visibilidad posible.

Lo sucedido hoy frente al COM (Centro de Operaciones y Monitoreo) en Juan B Justo al 3600, donde un grupo de choripaneros descargaron su bronca contra el secretario de Gobierno Santiago Bonifatti, empeñado en comprarse problemas propios, más allá de los que le son endosados.

En este caso, quedó de manifiesto que Inspección General, está fuera de la línea de órdenes de la Secretaría de Gobierno, algo absolutamente desconocido hasta el momento en la historia de la administración municipal.

Bonifatti se ha convertido en una especie de punching ball y no para de rebotar. Es el blanco elegido por ejemplo de los “choripaneros” que dicen sentirse estafados por el funcionario, que ya cumplió funciones en el gobierno de Gustavo Pulti, con un final para el olvido, como decenas de calles fresadas durante meses, impropio para una ciudad como Mar del Plata.

Bonifatti arrancó con luces altas y no le hizo asco a ser un vocero del intendente o portavoz de las reuniones de gabinete, llevando explicaciones sobre temas de presupuesto, plan de obras públicas, transporte público de pasajeros y planta de reciclamiento de residuos, entre otros.

Esos antecedentes, no resultaron un obstáculo para que el actual intendente Guillermo Montenegro, lo elevara a Bonifatti como planta política al rango de secretario de Gobierno, donde ya no sólo alcanzan las objeciones de la cantidad de cargos políticos, sino también de la calidad de los mismos. Todo sale caro en época de restricciones: la cantidad y la calidad.

CONTRA ALDREY IGLESIAS EN EL HOTEL HERMITAGE

Se pudo observar también hoy que frente al Hotel Hermitage, “Votamos Luchar” denunció a Aldrey Iglesias por sus medios de comunicación, dijo Maite a mdphoy.com

“Por lo general movilizamos en muchos puntos de la ciudad, en este caso en el Hotel Hermitage. Como Votamos Luchar, denunciamos el brutal ajuste, represión, hambre que vivimos. Lo componemos diversos sectores de estudiantes, docentes, compañeros de la salud, del sector de desocupados, decidimos manifestarnos en este lugar emblemático, ya que según los dichos del presidente los empresarios deben estar dispuestos a perder”

“Esto no se cumple en el caso de Mar del Plata, Aldrey Iglesias fue subvencionado y favorecido en este contexto, más que perder, hasta salió beneficiado un medio de comunicación como un monopolio, que en ningún momento se vio perjudicado y así le redujo salarios a 231 trabajadores, contextualizándolo como en una crisis que nos siguen ajustando. El IFE de $ 10.000 no alcanza con una canasta básica de $ 42 000.-, no se cómo piensan que podemos aguantar el mes. No sólo fue escaso el cupo, era de 11.500.000 y no 3.500.000 y se quedaron sin poder acceder a esto y tardaron 2 meses en gestionarlo. No llegamos a cubrir necesidades”.

“Votamos Luchar y MTR, desde hace dos semanas, nos vemos ajustados a recortar las ollas y los merenderos a tres días, y nunca se nos ayudó en ningún sentido ni con un bolsón de alimentos. Gracias a las donaciones las sostenemos. Necesitamos visibilizar la crisis y exponer las denuncias en las calle. Lo vamos a seguir haciendo y con la unidad del pueblo trabajador que pasa sólo hambre y miseria, sin agua potable”.

