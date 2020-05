Lo que Pulti no le contó a Montenegro

Esta semana, durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, Gustavo Pulti irrumpió en la escena política vernácula y fue recibido por el actual intendente Guillermo Montenegro en el inmueble donde funciona el Centro Municipal de Operaciones y Monitoreo (COM) lugar elegido por el jefe comunal para su tarea diaria.

En esa propiedad de la Avenida Juan B. Justo, entre 20 de Septiembre y 14 de Julio, está en funciones la secretaría de seguridad municipal y el COM desde hace más de 5 años.- Y allí fueron retratados los partícipes de esa reunión que sorprendió a gran parte del arco político, incluido sectores aliados a Montenegro que participan de la gestión y que no recibieron con ninguna gracia las imágenes del encuentro.

Seguramente no se abordó en la reunión el contrasentido que significa la presencia del ex – intendente en esa dependencia municipal, y que lógicamente el intendente Montenegro no tiene porqué saber ya que no tenía actividad política en esta ciudad cuando se sucedieron los hechos que demuestran la paradoja de que esa propiedad fue alquilada durante la gestión de Pulti, registrando al entregar el mandato una deuda de varios meses de deuda en concepto de alquileres impagos por más de $ 1.500.000 de aquella época y reclamos del dueño a la Municipalidad por obras realizadas en la finca que no tenía autorización en el contrato de alquiler.

La firma propietaria del bien inmueble al poco tiempo que asume el intendente Arroyo, como la deuda se iba acumulando, inició contra la Comuna un juicio de desalojo por falta de pago de alquileres que tuvo en vilo el funcionamiento del monitoreo de la seguridad en el Partido de General Pueyrredon.

Sin embargo, la buena voluntad posterior del propietario y la mejoría de las finanzas municipales lograron que la comuna abonara la abultada deuda de alquileres del C.O.M. dejada por la administración Pulti, dependencia en la cual se celebró la reunión política de la semana y donde el actual mandatario municipal desarrolla la mayor cantidad de sus actividades.

Seguramente esas particularidades no fueron contadas por Pulti al intendente Montenegro, pero que demuestran detalles de una gestión que en diciembre de 2015 dejó el Municipio endeudado y sin los recursos suficientes para cumplir con las obligaciones más apremiantes.

Notas vinculadas:

Manino volvió en época de pandemia: Berni lo hizo

Indigna: ¡¡¡Manino, por qué no te callas!!!

El intendente tira paredes como el “Rolfi” Montenegro, se las rebota Alberto Fernández: de los piedrazos en 2016, a no tirar piedras en 2020

Los ruidos de Arroyo (Daniel): Massa se debilita en la interna del Frente de Todos

Colapso bancario: con otro gobierno era un paro nacional por tiempo indeterminado

Ya cuando “Ventajita” toma a un país de pelotudo, estamos hablando de otro tema

La tarjeta Alimentar y la inoportuna visión de impacto económico

Sosías: Tapia, Moyano y Tinelli, con caras parecidas al gabinete de Alberto Fernández

Mar del Plata en zona de turbulencias, ajustarse los cinturones

Baradel baja la bandera de SUTEBA y ahora usa el modo docentes en silencio

Cuando Ricardo Alfonsín renegó por el primer triunfo de CAMBIEMOS en Marcos Juárez

Visto, oído y comentado en el H.C. Delirante: Margaritos se van arrastrados por Massa y se lanzarán en Mar del Plata

Visto, oído y comentado en el H.C. Delirante: Súper población en el cuarto piso