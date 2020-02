La ética y la moral de Scioli: nada es casual; inescrupuloso

Hoy puede ser considerado un héroe en el peronismo y kirchnerismo. Daniel Scioli ha transitado de manera abrumadora en su carrera política, trasponiendo los límites morales y éticos, que lejos de ser condenados en esa actividad son elogiados y hasta exaltados en el oficialismo.

Daniel Scioli no es ajeno a esta ciudad y quienes no hayan observado que forma parte de una asociación ilícita, mediante la cual han prosperado negocios, concesiones, eximiciones y excepciones, apelando a la discrecionalidad de las decisiones políticas, es propio de la complicidad que ha extendido esta práctica hasta naturalizarla.

Lo ocurrido hace horas en la Cámara de Diputados de la Nación, es el papel que mejor le cae al ex vicepresidente de Néstor Kirchner y dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires. No debería causar asombro que se haya recurrido no sólo a esa presencia salvadora para los planes del Frente de Todos, como tampoco que lo asuma quien hace de una doble personalidad su modo de vida no sólo en la política sino también en lo personal.

No sería en vano, sino todo lo contrario, que se profundice entre 2007 y 2015 todo lo ocurrido en el Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, quiénes, cómo y cuáles han sido sus operadores.

Tratamientos excluyentes en el multimedios La Capital, espacios propios en el Hotel Hermitage, su intervención y participación en la construcción del Centro Cultural Estación Sur, donde funciona un shopping, que fue adjudicado por orden de prelación sin licitación pública. Como la entrega de manera sumarísima del Hotel Provincial, construir sobre espacios del emblemático Parque San Martín y haber mantenido en funcionamiento 2 casinos clandestinos, dejan absolutamente a las claras, cuál ha sido la dimensión que la corrupción ocupó durante su gestión.

Notas vinculadas:

Alberto sumó a Scioli, Duhalde y Moyano: ¡¡¡táchame la doble!!!

Dilatan juicio a Scioli: en el Hermitage está en su casa y se mostró como anfitrión ante AF y CFK

Scioli en un acto de provocación e irritación, indigno y sin valor agregado

Corrupción en Mar del Plata: Scioli, IOMA, Pelusso y Aldrey Iglesias

¿ Y Scioli ? No está en los planes de nadie; abandonado como zapatos viejos

Mar del Plata, la unidad de negocios del sciolismo: Curuchet, Iriart y Alberto Pérez; el armado y nexos con Aldrey Iglesias

Confirman que investigan a Scioli por lavado de dinero: la operación que lo vincula con Aldrey Iglesias; cadena hotelera bajo la lupa

Lavado de dinero en Mar del Plata: temen por la seguridad de Gisela Berger; el vínculo Aldrey Iglesias y Scioli; amplían investigación.

Lancha de Scioli, Textilana, financieras e inmuebles en Mar del Plata: la ruta del lavado y aportes a la campaña K

Conexión Scioli: Investigarán por lavado de dinero a la cadena NH y Aldrey Iglesias