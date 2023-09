Unos 500 alumnos de secundaria vivenciaron el encuentro de candidatos a intendentes de Mar del Plata.

Como es habitual en el Colegio Idra ante tiempos electorales, y con la coordinación de Mar del Plata Entre Todos, se llevó a cabo esta mañana el debate de candidatos a intendentes del Partido de Gral. Pueyrredón, de cara a las elecciones de octubre.

Más de 500 alumnos de los últimos tres años del secundario del Idra, junto con pares invitados de EEMM 2, EEMM 17, Colegio Illia, Inmaculada Concepción, Instituto Juvenilia y los colegios San Alberto y San roque y Punta mogotes, pudieron escuchar las propuestas y pensamientos de Fernanda Raverta (Encuentro Marplatense), Guillermo Montenegro (Vamos Juntos), Rolando Demaio (La Libertad Avanza) y María Rosa Mauregui (Frente de Izquierda) en cuatro ejes temáticos establecidos por los alumnos, tras un trabajo de campo realizado estos meses con datos brindados por MDP Entre Todos.

Las docentes María Eugenia Polo (reconodida por sus 25 años ininterrumpidos en el colegio) y Alejandra Ruel, elaboraron ejes y preguntas junto con los alumnos de la orientación en Ciencias Sociales de 4to, 5to y 6to año, en pos de profundizar el conocimiento de las problemáticas locales percibidas por la ciudadanía y encontrar respuestas en las palabras de los candidatos.

Durante el encuentro los candidatos no cruzaron opiniones, sino que en forma coordinada y por sorteo, respondieron a los cuestionamientos de los alumnos sobre educación, salud, trabajo y seguridad. Estuvieron presentes la fundadora del Colegio Idra Marta Petrarca, la Directora General Sandra González (quien agradeció el interés de alumnos y destacó el trabajo que realizaron previamente en las aulas), autoridades de los diferentes niveles educativos y medios de comunicación.

Con un minuto y medio de tiempo en cada alocución, los candidatos comenzaron por presentarse. Fernanda Raverta fue la primera seleccionada a tomar la palabra y destacó no solo su conformación familiar y de estudios públicos, sino sobre todo celebró los 40 años de Demoracia y recordó su exilio. El actual intendente Guillermo Montenegro, saludó a su maestra Marta y posteriormente hizo hincapié en su familia, sus amigos y que es un enamorado de la ciudad.

Rolando Demaio agradeció este encuentro, recordó la llegada de la democracia en sus tiempos de estudios, contó sobre su familia y subrayó la educación como “igualador social y el mayor acto de rebeldía ante la pobreza”. Recordó que no tiene experiencia política. Por último, Mauregui remarcó ser trabajadora del Ministerio de Trabajo “de manera precaria”, ser militante ambientalista, feminista, socialista y que su defensa de “la agenda de las disidencias, los DDHH, las mujeres”.

Comienzo del debate

Conducido por el periodista Daniel Bertagno, distintos alumnos fueron acercándose al estrado para plantear los ejes, indicadores obtenidos al respecto por Mar del Plata Entre Todos y una pregunta disparadora.

Eje 1: Educación. Tras remarcar los problemas en los servicios educativos locales, sumados a la insuficiencia para cubrir gastos de alimentos, vivienda y transporte que atraviesan muchas familias, se preocuparon por la decreciente matrícula y finalización de estudios que se precipitó en la ciudad desde el 2018 a la actualidad. A continuación, los candidatos indicaron:

-GM: “Creo que en 2020 con la cuarentena fue el gran quiebre”. Defendió su política de escucha al alumnado por aquellos días e indicó que es la forma de trabajo para mejorar esos indicadores, en pos de “acompañar en la búsqueda de la vocación y sumar talleres en lo que quieren elegir. Escuchar y buscar soluciones juntos”.

-RD: Remarcó ser producto de la educación pública en sus tres niveles y propuso “acabar con las partidas públicas y dedicarlas a donde tienen que estar. No llegan los fondos. Hay un fondo de financiamiento educativo que hay que analizar y redistribuir, para que lleguen los fondos directos y no pasen por el Estado”.

-MRM: “7 de casa 10 pibes de 16 a 19 años trabaja precariamente por culpa de la deserción. La educación esta deteriorada y fuertemente fragmentada. Fue una política del menemismo, las provincias y municipios pelean por los recursos. Las escuelas públicas se caen a pedazos.Son las y los auxiliares y trabajadores de la educación los que la sostienen junto con los estudiantes, aunque se los condena diciendo que ellos son el problema. Hay que fortalecer el presupuesto y pelear por la calidad”.

– FR: “Tenemos 172 escuelas secundarias públicas y privadas, 5 universidades, 30 institutos superiores, 60 mil chicos van a la secundaria. Hay que mejorar la calidad educativa. La mayoría terminan el secundario pensando en seguir sus estudios. Proponemos acompañarlos con orientación vocacional, con un equipo preparado para conducir el deseo”. Recordó que desde Anses amplió en la ciudad la cantidad de beneficiarios a la Beca Progresar a 20 mil estudiantes.

La segunda pregunta del eje se enfocó en la educación superior, remarcando el declive de egresados en la universidad pública debido a cuestiones socioeconómicas. Consultaron sobre qué oferta puede crear el municipio para equiparar el acceso y la continuidad en estudios superiores.

-RD: Tras indicar que 18 o 20% finaliza las carreras que inician, expresó que “hay que trabajar con autoridades nacionales y provinciales. Quizás proponer una reforma del sistema educativo, debido al contexto socioeconómico. Si tienen que trabajar y tomar un colectivo es motivo de abandono. La educación es un derecho y no un privilegio”. También habló de “adoctrinamiento” en la UNMDP, sobre todo en Ciencias Económicas.

-MRM: Señaló el “sometimiento ante el FMI” como culpable en la reducción de presupuestos en salud, educación. Remarcó la falta de bandas horarias para los estudiantes que trabajan y de guarderías para las madres. Propuso la creación de sistemas que solucionen estas dos falencias y la creación de becas integrales.

-FR: Repitió la idea de crear un Centro de Orientación Vocacional para “saber su capacidades y fortalezas”. También propuso la creación de un centro enfocado en acompañamiento de jóvenes en salud mental, salud corporal.

-GM: Reiteró la importancia de la escucha y “no plantear soluciones desde nuestra perspectiva de adultos, sino en lo que uds necesitan. Lo hicimos durante la cuarentena y ahí notamos el miedo al futuro. Tenemos que acompañar en la selección vocacional para que no tengan necesidad de irse de la ciudad, y que si lo hacen es porque lo decidieron y no porque no pudieron avanzar”.

Eje 2: Salud. Tras informar que el 50% de los marplatense consultados por MDPET percibe la salud pública como regular y el 16% como mala, además de no prever mejorías en el futuro, los alumnos cuestionaron el crecimiento de la mortalidad infantil, sobre todo en las comunidades vulnerables locales. Al respecto, los candidatos expusieron:

-RM: Englobó el deterioro en salud en los tres niveles del Estado, remarcando las “salitas colapsadas, profesionales que renuncian por precarización, falta de asistencia en salud mental; es difícil conseguir turnos, no hay insumos básicos y ni aparatología. Hay desfinanciamiento y fragmentación. Hay que fortalecer las salitas para ayudar al sistema provincial” y repudió la idea de la Libertad Avanza del sistema de vouchers “y privatización. Eso segmenta la prevención”.

-FR: Enumeró que hay 32 salitas en la ciudad y que “sólo 5 tienen atención 24 hrs.” Hay 17 clínicas, 2 hospitales provinciales y 300 mil personas que se atiende en el sistema público. En este sentido, remarcó que “hay 82 vacantes de médicos que no se completan porque no se sienten apoyados ni reconocidos en sus salarios en el sistema municipal”. Indicó la falta de turnos, el no funcionamiento de la aplicación para pedirlos y la falta de obras sociales para muchos ciudadanos. Propuso fortalecer el nivel primario de salud y reconoció las problemáticas que tienen los hospitales provinciales.

-GM: En referencia a la propuesta de Axel Kiciloff de crear un nuevo hospital en la ciudad, expresó que “es una necesidad, seguro”, y reconoció que “hay que mejorar el sistema de turnos” y destacó el crecimiento de la atención del SAME en un 50% en las emergencias locales. Sobre el no ingreso de médicos, expresó que “no se da porque tienden a irse. Los únicos lugares donde hay ingreso irrestricto de trabajadores a la planta municipal son salud y seguridad, pero no están ingresando los profesionales que necesitamos”. Respecto a la mortalidad infantiles, indicó que se previene llegando a los barrios.

-RD: Planteó la reestructuración presupuestaria y aplicación del dinero municipal. “La mayoría de las familias de los barrios populares, que hoy son 71 en la ciudad, se han volcado al sistema de salud público. Depende de que la economía en general se ponga en marcha”. Destacó la importancia de las salitas, la necesidad de insumos, estar dotados del personal necesario y brindar turnos las 24 hrs, además de la educación sanitaria y la prevención enfermedades. Remarcó la necesidad de terminar el Hospital de Batán.

La segunda pregunta de este eje estuvo enfocada en la necesidad de crear un hospital municipal y de dónde se obtendrían los fondos.

-FR: “Necesitamos un hospital de gestión tripartita. Las salitas deben ser de prevención y ante la enfermedad recibir tratamientos en el hospital”. Reconoció las dificultades con las que cuenta el Hospital Regional, y la posibilidad de pasar a cuestiones de menor complejidad. “Quereos más salitas en mejores condiciones y un hospital a la altura de las expectativas. También proponemos terminar el “hospitalito” de Batán, avandonado por las últimas dos gestiones municpales”.

-GM: “La necesidad es clara” y remarcó que “la prevención no se tiene que dar solo con las salitas sino con la presencia de efectores de salud en los barrios. Cuando vez que la mortalidad infantil local es de 5,8 x por mil, notás que es alta, por eso hay que ir a los barrios con distintos programas como hemos creado desde el municipio, para poder prevenir”.

-RD: Afirmó que “es fundamental un hospital y mejora del sistema sanitario local. La situación hoy es caótica. Apenas dan 5 turnos en la salitas, no hay insumos. Empecemos por el principio, por eso hay que disponer de las partidas”.

-MRM: Recordó que en la ciudad “las enfermeras salieron a dar lucha porque las trataban como descartables”. Remarcó “ampliar y fortalecer el sistema. Todos los gobiernos ajustan y desfinancian en salud y educación. Tienen que ser los trabajadores los que decidan, los que administren y hay que generar un sistema unificado. Salud de calidad en todos los niveles”.

Eje 3: seguridad ciudadana. Según los sondeos, al 75,2% de los marplatenses les preocupa la realidad actual. El 17% de los consultados esperan que la inseguridad empeore y el 47,7% que no cambie. En tal sentido, remarcaron que en 5 meses se registraron denuncias por violencia doméstica de 2090 mujeres en la ciudad. Consultaron sobre medidas para mitigar el número de víctimas y atender la problemática. Los candidatos respondieron:

-GM: Remarcó la actualización en la entrega de botones antipánico y la línea con 24 hrs de atención logradas en su gestión. Indicó que “el número de denuncias es importante pero más lo es la capacidad de respuesta. Cómo responder marca la diferencia. Hoy no hay problemas de respuesta. Hay que trabajar para que no ocurran, con detección en escuelas, por ejemplo. Si hay más denuncias es porque confían en que el Estado da respuesta”.

– RD: Se refirió a la inseguridad de manera global, indicando su propuesta de “un plan integral antidelito, la creación de un Consejo Municipal de Seguridad, la creación de una aplicación android de botón antipánico para las personas mayores, mejores cámaras y mantenimiento del COM, instalar cámaras en los patrulleros y crea un fondo de seguridad municipal”.

-MRM: “Los femicidios son el último eslabón de la cadena. Las mujeres seguimos en las calles porque no se resuelve la violencia. En Mar del Plata hay 18 plazas para las mujeres que escapan de estas situaciones. No hay viviendas. Hemos planteado en todos los niveles una Ley de Emergencia para erradicar la violencia machista. Las mujeres tienen que poder irse a casas se refugio, porque sin independencia económica es muy difícil escapar. Es importante la ESI en los colegios, la cual la derecha ataca”. Y remarcó que “el Ministerio de Mujeres esta desfinanciado. Hoy es sólo un nombre”.

-FR: Enumeró la existencia de 16 comisarías, 4000 efectivos, 170 patrulleros “que no alcanzan. Los indicadores de seguridad actual son muy oscuros. Hay que hacer algo nuevo”. Con respecto a la violencia de género propuso la creación de un Centro Único de Atención y Tratamiento “porque hoy la mujer que denuncia tiene que pasar por muchos lugares a buscar ayuda. Hay que estar para dar solución integral”. Remarcó su conocimiento como trabajadora social.

Eje 4: Empleo. El 75, 5 de los marplatenses está insatisfecho por la calidad de vida que le brinda su empleo. Al respecto los alumnos plantearon que, más allá del puerto como industria, qué otro tipo de inversiones planifican para la ciudad y si ya que se aprobó la explotación off shore en las costas, el Estado municipal va a intervenir en la contratación de marplatenses o si quedará en manos de las empresas.

-RD: Remarcó la calidad de empleo y desempleo como un “problema crónico” de la ciudad y el país y confió que su hijo se fue hace tres meses a España a vivir por este tema. “Creemos en la participación público-privada” y remarcó que la ciudad “tiene demasiados reglamentos que hacen que las empresas elijan ciudades cercanas para instalarse. La industria del turismo debe volver a poner a la ciudad de pie. Perdimos competitividad porque hay un freno de mano puesto. Hay que plantear objetivos de cara a 10/20 años”.

-MRM: “El extractivismo no va a traer progreso ni desarrollo. Ekinol y Shell están denunciadas por derrames y generadoras de calentamiento global. No es progreso lo que se viene, es saqueo. Es para juntar dólares para el FMI. Mar del Plata está un punto arriba de la media nacional en precarización laboral. 6 de cada 10 labura de manera precaria, por lo cual liberar el mercado no es la solución. Hay que afectar intereses empresariales y lograr jornadas laborales de seis horas, de lunes a viernes”.

-RF: Apuntó a diversificar la matriz productiva y que en Mar del Plata 80 mil personas trabajan de manera informal y 24 mil no tienen trabajo. Propuso construir el muelle 9 en el Puerto para más amarres y trabajo. Consideró que “el trabajo lo crea el sector privado pero el Estado pone las condiciones para la calidad. También el puerto puede traer más turismo. Hay q arreglar la rambla y crear un mercado en la conocida Manzana de los Circos”.

-GM: “Estoy orgulloso de lo hicimos. Transformamos la ciudad del no en la del sí. El Parque Industrial esta completo y ya pensamos en el 2do. Queremos seguir en este camino. No es logro del gobierno sino del trabajo de todos juntos. Hay que ayudar al privado, por eso hicimos las habilitaciones en 24 hrs. Hay que acompañar, escuchar. Si el off shore no genera problemas a la ciudad, hay que continuar con el proyecto y ver cómo conseguimos trabajo para los marplatenses”.

Por último, los candidatos tuvieron dos minutos para dar un mensaje de cierre:

-MRM: Remarcó que la única de las cuatro listas locales, la del Frente de Izquierda es la que propone no sometimiento y no ajuste. “Tampoco extractivismo. Defendemos la agenda de mujeres, ambiente, disidencias. Somos trabajadores y trabajadoras. No hay que resignarse entre el que ajusta y el que roba derechos. Hay otra salida si nos organizamos. No se puede seguir perforando, fumigando como se hace en Mar del Plata, donde no se cumplen con los mil metros de alejamiento de las escuelas”.

-FR: “En el aniversario 150 de la ciudad quiero ser intendenta para no negar los problemas y buscar soluciones. La fuerza hay que transformarla en soluciones concretas. Soy una vecina orgullosa, que estudió en el sistema público y mis hijas también. Confío en las capacidades de uds, les creo y tienen un enorme potencial que la gestión municipal tiene q acompañar y reconocer. Hay que sacar la idea de eliminar al que piensa distinto y al Estado. Es tiempo de respeto. Los adultos las y los admiramos. En uds está la Mar del PLata que quereos vivir”

-GM: “Me levanto todos los días pensando en la ciudad. Necesito de todos. Me desvelo pensando en soluciones, posibilidades, diversión, con cuidado, pienso en la seguridad, en que si faltan los 600 gendarmes es un problema. No les voy a decir qué tienen qué hacer. Saber sus problemas nos ayuda a encontrar soluciones en conjunto. Yo le voy a poner todo”.

-RD: “La ciudad está abandonada, apagada, perdimos brillo, competitividad como faro de la república. Tenemos que lograr que vuelva a ser productiva, integrada, sostenible. Tenemos recursos. Somos los únicos con propuestas de gobierno”.

Finalmente los alumnos reflexionaron sobre “contar con el conocimiento” y solicitaron a los candidatos que “sean personas honestas, que inspiren confianza más allá de ideología y que propongan lo que van a hacer de verdad. Sean candidatos en los que confiemos, que velen por nuestro futuro, donde la elección de irnos no sea una necesidad. Anhelamos en una Argentina prospera”.

El cierre estuvo a cargo de dos alumnas de secundario que interpretaron “Pétalo de sal” de Fito Paez, en vivo.

