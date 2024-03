Télam: el llamativo mensaje que apareció en el sitio web de la agencia de noticias

Las sedes de Télam, ubicadas en la ciudad de Buenos Aires, amanecieron valladas en la mañana de este lunes, luego de que el presidente Javier Milei anunciara el cierre de la agencia estatal de noticias durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el pasado viernes. El sitio web, en tanto, está desactivado para su uso y presenta solo un texto quienes quieran ingresar. “La página que intenta ver se encuentra en reconstrucción”, reza la leyenda.

Este mensaje resulta llamativo ya que no establece si -o cuándo- volverá a funcionar normalmente el servicio. Mientras tanto, en la madrugada de este lunes, según pudo saber LA NACION, los empleados comenzaron a recibir un correo electrónico –firmado por el interventor Diego Chaher– en el que se los dispensa de prestar su trabajo durante siete días, plazo que comenzó a correr desde el domingo.

Mientras tanto, este mediodía se realizará un abrazo simbólico en defensa de la agencia de noticias, en la que trabajan alrededor de 700 personas, entre periodistas, fotógrafos y administrativos, además de unas 27 corresponsalías con cerca de 50 cronistas y fotoreporteros.

Si bien el Presidente había anunciado su voluntad de desmantelar la agencia, la medida tomó por sorpresa a los trabajadores ya que no hay ningún tipo de ley o medida presentada aún. Según contó un cronista de la agencia a LA NACION, no hubo más información al respecto que la que dio Milei durante su discurso. “No hay desvinculación de hecho aún. Tengo esperanzas porque el escenario está todavía abierto”, agregó el hombre con vasta experiencia en ese medio.

Durante su discurso, el primer mandatario reiteró su intención de cerrar Télam y argumentó que “fue utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”. Lo comparó así con el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación y Xenofobia (Inadi), que “gastaba millones de pesos para mantener militantes rentados” y “cumplía el rol de la policía del pensamiento”.

No fue esa la primera vez que Milei se refiere al cierre de agencias públicas, ya que fue uno de los temas principales durante su campaña para la presidencia. Poco tiempo después de ganar el balotaje frente a Sergio Massa, había ratificado su voluntad de privatizar estas empresas, a las que definió como “un mecanismo de propaganda”, bajo su lema “todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”.

La agencia de noticias estatal se encontraba intervenida desde febrero, junto con otros medios estatales como Educ.ar, TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar. El control de estos entes públicos fue delegado a la Jefatura de Gabinete de Ministros -a cargo de Nicolás Posse-, y el Ejecutivo designó como interventor a Diego Martín Chaher, y como adjunto a Diego Sebastián Marías.

El objetivo de esta acción, que fue publicada en el decreto Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 111/2024, tiene que ver con “reformular y readecuar las sociedades, evaluar o modificar el personal o aprobar un nuevo Estatuto, evaluar o modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias, modificar las contrataciones y la estructura de personal, y disponer de una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones”.

Además, la intervención tiene por objetivo “presentar una rendición de cuentas, designar funcionarios y personal y encargarse de mantener la sustentabilidad de las empresas”.

