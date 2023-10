Sofía Clérici dijo que “desde muy chica puede comprarse cosas de valor” y cerró su perfil público de Instagram

La modelo Sofía Clérici volvió a referirse en sus redes sociales al escándalo que terminó con la renuncia de Martín Insaurralde a la jefatura de Gabinete del gobierno bonaerense y a su candidatura a primer concejal de Lomas de Zamora, su pago chico.

En una historia en su cuenta de Instagram, la mediática indicó que siempre pudo comprarse “cosas de valor”, ya que trabaja “desde muy chica”, haciendo referencia a una pulsera y una cartera, y desligando a Insaurralde la compra de ese tipo de lujos.

“Infórmense bien, mis años pasados, antes de conocer a Martín, siempre tuve mis cosas de valor: carteras, alhajas, etc, trabajo desde muy chica, y siempre tuve novios adinerados, no políticos justamente… nadie puede decir de mi que lo que tengo me lo dio tal persona… no hay pruebas”, indicó.

Además, Clérici bajó de su perfil las fotos que había posteado junto a Insaurralde en las minivacaciones que se tomaron en Marbella y que tanto ruido generaron, por la lujosa embarcación en la que salieron a navegar. También cambió la configuración de su cuenta, que dejó de ser pública para pasar a ser privada, por lo que ella decide quien puede ver sus publicaciones.

El domingo, también salió a dar explicaciones sobre el viaje, y contó que “Bandido”, el yate en el que pasó un día con Insaurralde, es de un amigo de su hermana, que vive en España, y se los prestó para el paseo. La modelo cerró: “No tiene nada de malo que una persona de la Política se tome vacaciones cortas, y las cosas que tengo como Carteras, relojes me lo compre solita para que sepan tb! (también) Besito y ocúpense de sus vidas!!! No pierdan tiempo (que pasa rápido)”. (DIB) ACR

..

Comparte esto: Twitter

Facebook