SMATA, el sindicato abocado a las necesidades de sus agremiados y a la comunidad marplatense

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) representa a los agremiados de tal sector, trabaja en defensa de sus derechos y para su bienestar, y a su vez lleva adelante actividades y acciones concretas “que aportan al desarrollo comunitario”, según el secretario general de la seccional Mar del Plata, Gastón Villatoro.

Estas acciones se observan en la Feria del Buen Vivir, que se desarrolla semanalmente en la sede de SMATA, o en su Club Social y Deportivo, que si bien es un espacio para que los agremiados y sus familias puedan hacer deportes, está abierto a la comunidad. Asimismo, se dictan talleres y carreras para seguir capacitando a los trabajadores afiliados y fomentando nuevos puestos de trabajo en su sector.

En relación a ello, el Secretario General, Gastón Villatoro, habló en detalle sobre la mirada de la realidad política y económica del sindicato y el trasfondo de las actividades que se llevan a cabo.

¿Cuál es el análisis que ustedes hacen de la coyuntura política y económica actual?

Bueno esto amerita varios análisis. Desde el punto de vista del proceso político es indudable para nosotros el advenimiento de algunas figuras políticas novedosas que no lo son tanto. Es decir, creemos que es parte de un proceso que tiene que ver con la inacción de nosotros mismos, de todo lo que no hizo el movimiento nacional, el movimiento obrero, en relación a un montón de cuestiones de trabajo político, social y doctrinal que no se realizaron. Las consecuencias de este proceso son figuras más eclécticas en la política si bien es un fenómeno muy particular que tiene que ver con muchas variables insisto en que mucho de lo que nosotros no hicimos se ve reflejado en la aparición de este proceso.

(Desde el punto de vista económico) Argentina está sumamente tironeada por factores externos y eso repercute en las políticas nacionales, en la política de salario y efectivamente en todos los procesos. Especialmente en el fenómeno del trabajo, que como pacificador y organizador social tiene un efecto directo. Nosotros creemos que el trabajo es el eje fundamental, el trabajo bien remunerado y calificado.

¿Cómo ven las medidas tomadas por Sergio Massa respecto a los bonos de refuerzo y la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias?



Lo vemos muy positivamente. El movimiento estaba reclamando desde hacía mucho tiempo una postura más clara del arco político. Nosotros hoy observamos a nuestro gobierno y al Ministro de Economía y candidato, y creemos futuro presidente, y vemos que tomó una clara posición de donde se va a recostar su cosmovisión. Eso es lo que genera buenos augurios, porque la Argentina requiere de un mercado interno fuerte y tiene una historia de condiciones laborales y salariales por arriba de la media de Iberoamérica. Eso se fue perdiendo con el tiempo por un montón de variables a las que fue sometido nuestro país. Nuestra posición es: todas las medidas que se puedan generar en este sentido las vemos con buenos ojos. Va en línea con nuestra postura, que es industrialista por antonomasia, es decir, creemos en el agregado de valor y Argentina tiene un recurso estratégico fundamental que es la calidad de su mano de obra que hay que fortalecer.

Ya que mencionas la calidad de mano de obra, ¿cuál es la oferta de formación que ofrece SMATA y cuál es su importancia?

Nuestro sindicato, al igual que muchos otros, toma la formación como un eje central de nuestra construcción. Es decir, no se puede pensar el modelo sindical argentino si no se piensa en la integralidad de sus condiciones organizativas y una de esas fundamentales es la formación profesional, que en traducción es formación para el trabajo, formación en oficios. Es una estructura que mejora la calidad de mano asistente a través de programas de recalificación y por otro lado auspicia la creación de nuevos trabajadores. Esto es clave para mantener un proceso de formación continuo y de asistencia al proceso industrial.

Nuestro sindicato en particular da un paso más en la formación profesional y comienza hace 5 años en la formación media, es decir, en la formación de Técnicos Superiores de la industria que sean capaces de organizar los procesos industriales.

Además, hay convenios vigentes de intercambio con docentes de la universidad (hace referencia a la Universidad Nacional de Mar del Plata) que dictan clases en la Tecnicatura Superior y en los centros de formación de los sindicatos. Sobre eso hay una idea que tenemos nosotros, que sería el desarrollo de una universidad obrera. Esto requiere de un proceso complejo y requiere también de la participación de todos los sindicatos y la CGT, pero es algo que también está en cartera y me parece que es pertinente especialmente dado la necesidad de perfiles específicos que se requieren.

Y así como ofrecen formación a los agremiados y a la comunidad, la extienden a los recién salidos de la Unidad Penal n°15 de Batán, ¿cómo son estos cursos y por qué llevarlos a cabo?

Tiene que ver con la quinta esencia del modelo sindical argentino. La organización sindical no es una organización vernácula, está pensada para ser la columna vertebral de la columna vertebral del movimiento nacional. Esto es muy doctrinal, pero el sindicato no se agota en su propia estructura, tiene responsabilidades hacia la sociedad. No es un órgano cerrado que no tiene vasos comunicantes. Es importante que las organizaciones sindicales aporten al desarrollo comunitario a partir de acciones muy concretas.

En general los centros de formación y las tecnicaturas son convenios generados con la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia y de Educación Superior. Ó sea, ya de por si las organizaciones sindicales se convocan a trabajar, no solamente para sus afiliados sino en general para el pueblo argentino. Eso es una máxima. Lo hacemos porque pensamos que el mediano y largo plazo es fundamental en cualquier sociedad y sabemos que si nosotros no le damos oportunidades a aquellos compatriotas que han caído en desgracia por distintas circunstancias, ese proceso se retroalimenta y termina dañando a nuestras propias familias. Inclusive a aquellas personas que no lo pueden observar desde este punto de vista, de esta cosmovisión, nosotros repetimos que deberían interpretarlo en términos de defensa propia. Porque ese joven o esa joven que hoy está pasando por un mal momento, que entró en el averno de las adicciones, que no tiene oficio y no tiene salida, es probable que utilice la violencia y agreda a su familia.

Es una necesidad de la organización de plantearse la necesidad de tener una sociedad mucho más justa. Entonces un proceso de formación continua y dirigido a este sector a veces es difícil de comprender, porque cuando se piensa en una organización en términos más liberales aparece esta cuestión de la contraprestación, que yo aporto y recibo tanto de lo que aporto. Bueno es una concepción errónea. La concepción de las organizaciones sindicales es de una estructura individualista de base colectiva y que tiene su eje conductor a partir del procesos de solidaridad. Cuando las organizaciones sindicales abandonamos esos procesos, el estado no suele poder resolverlas, hay lugares donde no llega, no por incapacidad sino por un montón de otros factores. Entonces la mano cercana, la capacidad de la alteridad, de la empatía, es parte sustantiva de una organización social.

¿Cómo se articula esa faceta social del sindicato con la Feria del Buen Vivir o el Club Social y Deportivo?

Funciona con esa misma concepción doctrinal, incluso ideológica. El tema de la feria aparece como una alianza con una cooperativa donde nosotros les cedemos el espacio para que puedan vender los productos de calidad que tienen. Un elemento central de la canasta básica de los argentinos es la proteína animal, de modo tal que la carnicería móvil es parte de esa solución. Esto es combinado con el estado, a través del Banco Provincia, con la cuenta DNI y así logramos que cortes de primera calidad puedan llegar a la mesa de la comunidad y de nuestros afiliados a un precio más ajustado y más razonable a sus posibilidades. ¿Cómo logramos que el salario alcance? Bueno son dos factores, ganar un poco más y gastar un poco menos. Tiene que haber una posibilidad de que el trabajador viva dignamente, pueda cumplir sus necesidades básicas y proyectar a partir de ahí una capacidad de ahorro que le permita tomar vacaciones dignas, acercarse a otros bienes, comprar su vehículo. Eso mueve el engranaje de la economía y en ese engranaje también está nuestra industria, la industria automotriz.

El club cruza transversalmente toda la estructura (del sindicato) y se pensó como un Club Social y Deportivo, es decir, un club que tiene sus puertas abiertas para tanto afiliados como personas de la comunidad. También hay un sistema de becas que le permite hacer deportes a aquellos que no pueden acceder. Nuestro club además está íntimamente ligado al programa de Scholas Ocurrentes que manda desde Roma la fundación del Papa Francisco, es decir, ahí hay una mirada social muy cercana a la gente y especialmente a los que no pueden acceder al deporte. Francisco plantea que el deporte es la escuela de la vida. Y nosotros lo vemos reflejado en el club, donde están los hijos de trabajadores que acceden sin dificultades a sus zapatillas y a participar de otras actividades y otros que no. Aparece la noción de liderazgo y la solidaridad cuando se reúnen, cuando acceden y meriendan juntos. Entonces empiezan a confraternizar distintos aspectos de la sociedad y se van incorporando nociones. Nuestro club tiene fútbol femenino, básquet que juega en la liga amateur de Mar del Plata, de pre-mini a primera división, y también hay actividades como el taekwondo, zumba, ajedrez y otras más, en menor volumen pero importantes.

Por otro lado, el deporte es una política de salud, una política sanitaria. La contaminación que genera muchas veces la utilización excesiva del celular o computadora de nuestros chicos… tienen que salir un poco de ese proceso de la virtualidad para ir a algo mucho más sólido y práctico como el deporte. Nosotros no negamos la era de los tiempos pero sí sabemos que debe haber un complemento, un equilibrio en ese proceso para que haya una salida.

Finalmente no puedo dejar pasar el dato de ayer de la inflación, la más alta en los últimos 30 años. ¿Cómo afrontan la situación los trabajadores agremiados a SMATA? ¿Cómo viene la escala salarial?

Nuestra organización hace unos cuantos años estableció un sistema de discusión salarial trimestral, donde se actualizan los salarios a partir del Índice de Precios al Consumidor. Eso nos ha permitido, no digo sobrepasar, pero sí acompasar en algún punto la inflación. En la medida de las posibilidades hemos logrado mantener, incluso con bonos especiales, la compensación a la inflación. Además el proceso trimestral también fue muy virtuoso para el sector empresario, porque le genera una previsibilidad y evita la generación de conflictos. En una industria como la automotriz, que es tan precisa y se apunta tanto a la eficiencia y eficacia de la productividad, fue algo que los empresarios tomaron a bien.

A veces parece que se entra en contradicción porque se pagan mejores salarios, pero fue mucho más virtuoso y logramos que haya menos interrupciones en las fábricas, que haya mejor convivencia y fundamentalmente que los trabajadores pudieran estar delante de la inflación. Insisto, son 80 convenios colectivos de trabajo así que es probable que no en todos ellos se logre esta eficiencia, pero en muchos se ha logrado.

Por Martina Leder Kremer.

PortalUNMDP.

Comparte esto: Twitter

Facebook