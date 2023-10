Scaloni, “el resultado quedó corto” y la chance de Messi ante Perú

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa tras la victoria de la Selección Argentina por 1-0 sobre Paraguay en el marco de la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en el Monumental y se explayó no solamente del trámite del encuentro sino también del “doble nueve” entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez y las chances de que Lionel Messi juegue ante Perú este próximo martes.

“Coincido en el que el primer tiempo fue de lo mejor que viene haciendo este equipo. Con situaciones, con recuperación tras perdida, agresividad justa. El resultado fue corto. Pasa que ellos nosotros pensamos que en el segundo tiempo se iban a largar un poco, que iban a intentar un poco más y hicimos el partido que teníamos que hacer”, inició en relación al gran partido del combinado nacional.

“Es una lástima llegar al final del primer tiempo solo con el 1-0 pero manejamos -más allá de la jugada de Sosa- creo que el equipo estuvo bien, tranquilo, no tuvo inconvenientes y se hizo el partido que se tenía que hacer. Por ahí en el segundo tiempo nos faltó ser un poquito más vertical pero también era verdad que también estaban agazapados para salir de contra. Intentamos que ellos vengan un poquito para liberar los espacios y al final creo que el resultado es corto pero el equipo hizo un buen partido“, explicó.

En relación al funcionamiento del equipo con una pareja de centroatacantes como Julián Álvarez y Lautaro Martínez, Scaloni volvió a remarcar las diferencias entre uno y otro para finalizar con elogios para ambos por adaptarse al nuevo rol. “Se habla tan del doble nueve… Son dos delanteros completamente diferentes: Julián (Álvarez) aporta muchísimo con movimientos con los costados, Lautaro (Martínez) es más central pero se complementan. Pueden jugar juntos, siempre lo dije, y hicieron un gran partido. Con la entrada de Leo (Messi) tenía que optar (por uno de los dos) o romper el equilibrio del equipo, que no era la idea, dejando a esos dos y por ahí no convenía al equipo y siempre está por delante el equipo. Optamos por sacar a Julián, que para mí hizo un muy buen partido, y dejar a Lautaro central. Pero la verdad que se complementaron muy bien y estoy contento por ellos“.

Scaloni también habló sobre Lionel Messi y sus chances de que sea parte del duelo ante Perú de este martes, luego jugar los últimos 40 minutos del encuentros en lo que fue su regreso a las canchas después de casi un mes relejado por una lesión sufrida en Inter Miami. “Hablaremos en estos días. Tiene dos entrenamientos más para seguir juntando minutos y veremos. No es descontado que juegue, no es descontado que no juegue -porque todavía no hablé de eso- pero hoy creo que era riesgoso que pueda meter más minutos de lo normal. Lo hablábamos y estamos de acuerdo en eso y creo que fue prudente porque corremos el riesgo de tener un problema, que no es el caso, y sobre todo por el nivel que puede mostrar el equipo con chicos que pueden aportar otras cosas. Lo hablaremos en estos días y ya decidiremos“.

A su vez, el entrenador del combinado nacional dejó también sus sensaciones sobre el gran juego plasmado en el terreno de juego y les adjudicó a ellos la responsabilidad del mismo. “Es un razgo que no tanto pusimos nosotros sino que lo ponen ellos. Porque juegan tan bien que al final hay que jugar a eso, no podemos jugar a otra cosa”.

