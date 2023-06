Roger Martínez habló del interés de Boca: “Voy a ver qué me depara el futuro”

Con la reciente apertura del TMS para los equipos que juegan copas internacionales, Boca saldrá a reforzarse en este mercado de pases con el objetivo de armar un equipo más competitivo para el segundo semestre. Y uno de los sueños que tiene el Consejo de Fútbol comandado por Juan Román Riquelme es el delantero colombiano Roger Martínez, que habló sobre el interés del Xeneize en las últimas horas y expresó que “es un grande a nivel mundial”.

“Yo soy un agradecido con Boca y con Román (Riquelme), que siempre tuvo interés en mí. Lo que puedo decir es que las veces que me han buscado, no dependía de mí”, expresó el atacante, quien está a días nada más de terminar su contrato con el América de México, en diálogo con el medio Súper Deportivo.

No obstante, recalcó que todavía no sabe lo que hará de su futuro y elogió a la institución ubicada en Brandsen 805: “Boca es un grande a nivel mundial, pero hoy estoy pensando en terminar en unos días mi contrato y ver qué me depara el futuro”.

Roger Martínez, el sueño de Boca para este mercado de pases

Es posible que, después de varios intentos frustrados, Riquelme y el Consejo de Fútbol no se rindan y vuelvan la carga por el delantero del América de México.

Cabe destacar que el propio Mauricio Serna, integrante del Consejo, planteó un interés real de la dirigencia: “Roger Martínez siempre nos va a interesar, siempre nos ha gustado. Calleri tiene un contrato recién renovado en Brasil, es complicado”.

