River y una semana de amistosos en el medio de la fecha FIFA

Ya pasado el cimbronazo en Rosario, que a fin de cuentas fue un duro golpe pero no le hizo perder lo más alto de la Zona A, River deja de pensar por un rato en la Copa de la Liga y retoma los entrenamientos con la mente en la preparación para una semana poco habitual. Con la fecha FIFA de noviembre, el Millonario no verá acción oficial hasta fin de mes, cuando cierre su grupo contra Instituto, pero igualmente saltará a la cancha en estos días para disputar dos amistosos con la idea de no perder ritmo.

El inusual -por estar en plena competencia- itinerario de River marca que este lunes el plantel volverá a presentarse en Ezeiza para trabajar y empezar a diagramar los choques preparatorios ante Colo Colo e Independiente Rivadavia de Mendoza. ¿El asterisco? Franco Armani (Argentina), Paulo Díaz (Chile), Nicolás de la Cruz (Uruguay) y Salomón Rondón, convocados a sus respectivas selecciones, además de Pablo Solari y Santiago Simón (Sub-23), no estarán a disposición de Demichelis para estos encuentros.

La agenda riverplatense indica que ya el martes emprenderá rumbo a Chile en vistas al partido con el Cacique, que se llevará a cabo el miércoles, desde las 20, en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de la ciudad de Concepción.

Luego de medirse con elenco chileno para mantener el ritmo futbolístico, sobre todo aquellos jugadores que vienen con menos minutos, cruzará la frontera hacia la provincia cuyana para hacer lo propio ante el equipo de Alfredo Berti, recién ascendido a la máxima categoría del fútbol argentino. El amistoso con la Lepra está pautado para el viernes a las 21.30 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

