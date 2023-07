River campeón: El millonario más lujoso de la historia

River arrancó a todas luces con un proyecto superador. El primer objetivo se logró con un nivel poco conocido con el gusto del paladar más exigente de River. Volvió el futbol espectáculo y con un elenco que ya estaba en CARP. Estaban Aliendro, Beltrán, Barco, González Pires, De La Cruz, por citar algunos.

Había alguien que no estaba: Martín Demichelis. La gran apuesta para suceder a Marcelo Gallardo, un desafío tras la conquista de Madrid. Hay demasiado gataflorismo en el periodismo partidario. Pero ha llegado la hora de rendirse ante la evidencia. Y no fue precisamente la semana de Fluminense y Arsenal, que sólo fue un trance.

Hay que hacer mucha memoria, recorrer videos, viejas colecciones para intentar sólo aproximarse al estilo que River ha logrado plasmar. River en el medio nacional está jugando a otra cosa.

Es muy complicado, pero ha definido en una competencia dura, de las más difíciles del mundo despegar con nueve puntos de su escolta. Ya la Copa Libertadores deja de existir y nace una nueva contienda internacional para todo el continente americano, que disputará una final con equipos de otros continentes.

Un aumento claro de las exigencias que está relacionado con la llegada de Messi a la liga de EE.UU. Ya también hay que acostumbrarse a otro ritmo a otro calendario. Hay que aggionarse a otra época, a otros estilos y otros formatos.

El trauma de la sucesión del Muñeco es una etapa consumida. El morbo es contraproducente, River está en el sendero del virtuosismo, o por lo menos lo intenta. River acaba de salir campeón deslumbrando en algunos pasajes. En nuestro país se complica hasta con el VAR, para comprender mejor de qué estamos hablando.

La estatua de Gallardo es hasta de mal gusto. Fruto de una interna política. Habría que repasar qué pasó con jugadores de la cantera que debieron partir. Hoy todavía juega Maidana y hace pocos meses se retiró Leonardo Ponzio. Hay algo que no funcionaba

El titulo de ayer conmueve no sólo a Núñez, sino debe conmover a todos los cimientos del futbol argentino, y entrar a hurgar por qué Chiqui Tapia no comulga con la falange millonaria. A River lo van a combatir. Otras instituciones no pasan por su mejor momento.

Puede desplegar ese ritmo y precisión sólo en un campo de juego. El suyo, en ese marco de estadio que se parece al primer teatro del futbol argentino de nuestros tiempos. Pasen y vean

La de River no sólo es una ventaja en la tabla de posiciones, hay otros aspectos básicos que van de la mano con la excelencia. La elección de Demichelis ha sido uno de ellos.

Jorge Elías Gómez

Comparte esto: Twitter

Facebook