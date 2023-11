Risas, cánticos y dirigentes escondidos: lo que no se vio del debate presidencial

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires fue el escenario del último debate presidencial de cara al balotaje que definirá al nuevo presidente de los argentinos. Y más allá de lo que se vio a través de la transmisión oficial, lo que sucedió en los pasillos de la institución y en el aula magna dieron señales del clima preelectoral. El equipo de Sergio Massa llegó temprano y con un séquito de voceros de diferente origen político. El objetivo fue dar una señal para un eventual gobierno de unidad. En La Libertad Avanza, sin embargo, decidieron bajar el perfil. El partido de Javier Milei decidió que la candidata a vice, Victoria Villarruel, concentrara las miradas. La gran pregunta es qué sucedió con el PRO, ya que no hubo ningún dirigente acompañando al economista.

En la previa más de uno especuló con que la discusión entre Milei y Massa podía llegar a escalar. A diferencia del primer debate, en esta oportunidad los equipos de los candidatos prácticamente no se cruzaron. En el pasillo donde se instalaron los estudios de televisión dominó la presencia de Unión por la Patria, con la excepción de las entrevistas que dieron Victoria Villarruel y Diana Mondino. El oficialismo aprovechó esa sala para desplegar a todos los voceros designados bajo la consigna de unidad nacional.

Risas y cánticos en el aula magna

El Aula Magna, los 550 invitados de los candidatos estuvieron partidos. Del lado izquierdo se sentaron los acompañantes de Massa y del lado derecho los de Milei. Ambos bandos protagonizaron al final una riña de cánticos: el oficialismo comenzó a cantar “Massa presidente” y de inmediato se sumaron los libertarios con “la casta tiene miedo“. En ese mismo momento los presidenciables se fueron del escenario sin cruzar miradas ni saludarse.

Aunque el reglamento del debate prohíbe que el público arengue o intervenga, hubo cruces y frases que hicieron imposible mantener esa consigna. En el primer bloque Massa le recomendó a Milei que no se pusiera agresivo luego de que el economista subiera el tono de voz. “No te agredí. Solamente me expreso con pasión”, le respondió el economista y el aula magna soltó la primera risa.

En otro de los pasajes del debate, Milei lanzó una frase que parecía ensayada: “Si vos fueras Pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo”, le dijo a Massa. Una vez más, su público estalló.

El candidato de Unión por la Patria, en más de una oportunidad, buscó aspectos personales para desenfocar a Milei como cuando le dijo “no es mi familia la que tiene cuentas en Estados Unidos”, cuando le reprochó no haber aceptado someterse a un examen psicotécnico o el momento en el pidió que contara por qué no le habían renovado la pasantía en el Banco Central. En cada uno de esos momentos se escucharon murmullos del público.

Los dos candidatos, por igual, lograron encender a los presentes. Los libertarios lanzaron una mezcla carcajada suave con abucheo cuando Massa quiso recordar el vínculo de Milei con Eduardo Eurnekián y dijo: “Yo no trabajé para Eurnekián. No tengo empresarios amigos, tengo empresarios que conozco”.

Para el candidato oficialista, el mejor “golpe” sucedió luego de recordarle a Milei las denuncias por plagio que tiene en su contra. El economista le respondió que era “un mentiroso” y el ministro de Economía retrucó: “¿Te escribió Macri?”. Los invitados de Unión por la Patria lo celebraron.

En el último intervalo, cuando los candidatos salieron del escenario quedó encendido el micrófono de Milei y se escuchó que le decía a sus colaboradores: “No sabía cuánto duraba este bloque”.

Poca presencia de kirchnerismo

Durante la previa del debate presidencial el equipo del candidato de Unión por la Patria seleccionó estratégicamente a sus voceros para dar una señal de pluralidad y unidad. Entre ellos se destacaron Martin Balza, Natalia de la Sota, Juan Manuel Urtubey, Graciela Camaño, Francisco De Narvaez, Topo rodriguez, Monica Fein, Paula Penaca, Gabriel Katopodis, Ricardo Alfonsin, Hector Daer, Leandro Santoro, Raul Jalil, Cecilia Moreau, Agustin Rossi y Victoria Tolosa Paz.

Sin embargo, llamó la atención que entre esos nombres no hubiera mayor presencia del kirchnerismo. El único que acompañó a Massa -y llegaron juntos a la facultad de Derecho- fue Eduardo “Wado” De Pedro.

La decisión fue en línea al planteo que hizo Massa en sus últimas declaraciones a la prensa respecto de la posición que tendrá Cristina Fernández de Kirchner en un eventual gobierno suyo.

Debate presidencial: Milei confirmó que va a dolarizar la economía y cerrar el Banco Central

En el debate presidencial anterior, los referentes de La Libertad Avanza fueron los primeros en llegar y durante las horas previas se instalaron en el pasillo reservado para la prensa para conversar con los periodistas y con los dirigentes de los otros espacios. En esta oportunidad, sin embargo, adoptaron una posición completamente diferente.

El partido de Milei, esta vez, mantuvo a casi todos sus referentes en silencio. Villarruel, Mondino y Guillermo Francos fueron de los pocos en dar entrevistas aunque no se los vio conversar con nadie por fuera de su espacio. El resto llegó a la facultad y se metió de inmediato al aula magna.

La gran pregunta que se repitió durante toda la jornada era por qué no había invitados del PRO. La versión de los dirigentes alineados a Patricia Bullrich es que no recibieron invitación. En el equipo de Milei reconocieron que no hubo invitaciones al PRO: “Somos los que pasamos a segunda vuelta, no ellos. ¿Por qué vas a dejar afuera gente de LLA?”, respondieron.

Cruces y saludos entre los invitados

Entre los invitados llamó la atención la presencia de los padres de Milei. Norberto Milei y Alicia Lucich se sentaron en la segunda fila junto al dirigente libertario y responsable económico de La Libertad Avanza, Iván Dubois.

En la platea derecha se ubicaron las colaboradoras más cercanas de Milei: su hermana, Karina, Villarruel y Sandra Pettovello se sentaron juntas y comentaban en voz baja lo que sucedía en el escenario. Lilia Lemoine, Marcela Pagano, Ramiro Marra y Bertie Benegas Lynch fueron otros de los dirigentes que acompañaron a su candidato.

Durante los intervalos, los invitados de Unión por la Patria estuvieron un tanto más activos que los libertarios. Los acompañantes de Massa aprovecharon los cortes para saludarse y conversar. Ricardo Alfonsín y Tolosa Paz conversaron entre risas. El abogado Carlos Maslatón, en sintonía con sus expresiones de apoyo al ministro, se sentó en una silla que tenía un cartel con la leyenda “Zona de Sergio Massa”. Se lo vio contento, se abrazó con Aníbal Fernández y buscó a De Pedro para darle la mano.

