Riquelme se manifestó muy feliz y elevó su perfil político

“Vamos a ganar la elección, sino no me presento”.

Riquelme: “Mi mamá me mata si me voy”

“Como futbolista la pasé peor que ahora. Cosas mías. Hay cosas que me voy a llevar a la tumba. Es maravillosa la vida que me tocó. Yo soñaba con ser futbolista y comprarle la casa a mi mamá. Hoy estoy acá con toda la felicidad. Pasé momentos complicados. Lo mejor que me pasó en la vida es no ser empleado de estos señores”.

“Mi mamá me mata si me voy. No me habla nunca más. Es lo que me enseñó, hay que ser honesto y derecho en la vida. Sé que pasás a ser raro en este país en este momento, pero podés mirar a la cara todos. En 2019 tuve que sentarme con ella, se decía que yo iba a hacer ganar a Gribaudo. Le dije a mi mamá que iba a intentar volver de esta manera y me dijo que se sentía orgullosa de ser mi mamá”.