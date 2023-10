Raverta y Demaio ásperos con Montenegro en un picante debate

El debate abierto entre los candidatos a intendente que tuvo lugar en el Canal de Luro e Hipólito Yrigoyen, se tornó virulento a partir del momento en que Fernanda Raverta acusó a Guillermo Montenegro por la campaña sucia de las boletas cortas que dio lugar a la intervención de Rolando Demaio, que como damnificado direccionó también sus dardos contra el jefe comunal que va por la reelección, acusándolo también de no haber presentado durante los cuatro años de gestiones las declaraciones juradas patrimoniales, como frutilla del postre la candidata de Encuentro Marplatense comparó los 3 millones de pesos al que aseguró que asciende el sueldo de bolsillo del Lord Mayor con los 110.000 pesos de salario que percibe un auxiliar de la educación municipal.

“En mi casa me llegó un sobrecito con una boleta cortada, ya ayer me habían dicho – porque salió en los medios – , que el intendente Montenegro repartió su boleta escondiendo a su candidata a presidenta Patricia Bullrich con el candidato a presidente Milei, y hoy me llegó la boleta del intendente Montenegro con el candidato a gobernador Axel Kicillof y el candidato a presidente Sergio Tomas Massa”, descerrajó Raverta, agregando que “quiero decirle a los vecinos que estén con mucho cuidado, mirando que van a llevar el domingo 22 para votar, para meter en la urna porque seguramente la intención de ustedes es con total seriedad y responsabilidad elegir sin trampa. Es poco serio que lleguen a nuestras casas boletas cortadas. Así que yo quiero aprovechar este debate abierto para decirle a mis vecinos y vecinas que voten con precaución, que hay hombre y mujeres en la ciudad que pueden de manera desprevenida ser tomados por sorpresa por la poca seriedad de algunos candidatos”.

Demaio terció apuntando contra Montenegro: “Soy igualmente damnificado en ese sentido por la actitud del partido de ustedes, 32 millones de pesos sale el chiste de hacer imprimir 600 mil boletas y lo tenemos denunciado, 32 millones de pesos son cien cuadras”.

Montenegro intentó desentenderse de la cuestión de la campaña de las boletas cortadas, esgrimiendo que “esto es muy simple, yo en el año 2007 tome una decisión cuando era juez federal, que tenía que ver con renunciar a la Justicia para ingresar a la política y estoy desde el 2007 en el mismo lugar, hace 15 años, con lo cual yo asumí la responsabilidad de integrar un espacio político y lo sigo integrando en el mismo lugar por los valores y por el respeto. Por lo cual pensar que yo puedo hacer una cosa así…”

El candidato libertario lo interrumpió lanzando: “Es una actitud totalmente antidemocrática”

El intendente replicó: “Estas menospreciando al electorado”, recibiendo la contrarréplica del liberatorio: “Yo no, ustedes. Además, están menospreciando a la candidata a presidenta de ustedes, cómo van a cortar a Patricia Bullrich?” y le reclamó: “Asumí que es un gesto antidemocrático, te lo estamos reclamando de dos partidos políticos, que hemos recibido estas boletas truchas”.

Montenegro intentando desentenderse de la acusación, manifestó: “Yo no tengo nada que ver, esto es muy simple. Yo tome una decisión hace 15 años y estoy en el mismo espacio político y tengo los valores que tiene este espacio político”.

Demaio retrucó: “Si son valores, por qué hace cuatro años que no presenta su declaración jurada patrimonial, según las investigaciones que hemos hecho nosotros”.

La discusión se tornó tan acalorada que intervinieron los moderadores. No obstante, volvieron a enzarzarse más adelante cuando Montenegro intentó involucrar Raverta en la toma de tierras en El Marquesado, pero la candidata de Encuentro Marplatense dejó en claro que estaba en contra de la toma de tierras y reveló que el proyecto había sido impulsado por Fernando Muro cuando ocupaba la Secretaría de Desarrollo Productivo, además refirió que este miércoles se había presentado en la Fiscalía General a fin de que se investigara a los autores intelectuales de las tomas de tierra porque “ustedes verán que cada cuatro o cinco días de cada elección, aparece de nuevo una toma de tierras y la Justicia tiene que investigar quienes son los autores intelectuales de las tomas de tierra”, dijo.

El jefe comunal intentando contrarrestar los embates, disparando contra Raverta: “Vos estos cuatro años fuiste Ministra de Desarrollo Social en la provincia donde aumentó el 10% la pobreza y después directora nacional del Anses, una de las funcionarias más importantes de Alberto Fernández, en donde hoy la jubilación es la media histórica comparada en dólares, la más baja de los últimos 20 años”.

Pero el tiro le salió por la culata. Raverta replicó: “Cuando asumí la jubilación mínima estaba en 14 mil pesos porque el ex presidente Mauricio Macri había recortado 20 puntos, no los 13 puntos que cortó la candidata a presidenta Patricia Bullrich cuando era ministra de Trabajo. Fuimos al Congreso, lleve una ley para que puedan haber aumentos trimestrales, hicimos un esfuerzo enorme por supuesto y cuando no me pareció suficiente, entregamos bonos para que los jubilados y las jubiladas le ganaran a la inflación. Pero, además, quiero decir algo ya que hablamos de austeridad, de declaraciones juradas no presentadas, la mía la pueden ver, pero la del intendente no. Además, quiero decir que el intendente de General Pueyrredon cobra 3 millones de pesos por mes, entonces hay que ser muy claros y muy precisos para poder hablar con claridad a cada vecino y a cada vecina. Un auxiliar de una escuela municipal cobra 110 mil pesos”.

La andanada de acusaciones contra un Montenegro apabullado, la coronó Demaio, acusándolo de que “los intereses de su gobierno y como está planteado el presupuesto no coinciden con los intereses de los marplatenses, habiendo tantas cuestiones de primera necesidad en salud, en seguridad y en educación, el presupuesto en publicidad, propaganda y viáticos aumentó el 200% a 1500 millones de pesos”.

