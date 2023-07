Raverta: “Urge poner en marcha el plan para enfrentar los efectos del cambio climático”

La precandidata a intendenta por Encuentro Marplatense reveló que “el municipio cuenta con estudios que anticipaban lo que ya estamos viviendo y sin embargo no se hizo nada”.

Fernanda Raverta fue invitada por un grupo de vecinos preocupados por las consecuencias que producen las lluvias intensas, a visitar Lago Stantien, en el barrio Jorge Newery, donde pudo comprobar “la ausencia de la gestión en la solución de problemas que deberían ser resueltos de manera inmediata, porque ya no hay justificación para que ello no suceda”, expresó la precandidata a intendenta. “Lamentablemente -explicó- es un tema que se ha abandonado en la agenda oficial. Además, hay que anticiparse a lo que vendrá con el cambio climático y evitar que se produzcan consecuencias sobre la vida de nuestros vecinas y vecinos”.

En este sentido, la precandidata a intendenta de Encuentro Marplatense señaló que “urge que Mar del Plata se empiece a preparar para mitigar las consecuencias de lo que es la modificación del régimen de lluvias. Desde hace años el gobierno municipal cuenta con información y estudios científicos, en los que intervinieron especialistas de relevancia mundial, que anticipan lo que ya está sucediendo: que en nuestra ciudad lloverá más en menos tiempo y que, por lo tanto, habrá más agua concentrada en periodos más breves”.

“No puede ser -continuó Raverta- que contando con esos estudios desde la gestión municipal no se haya tomado ninguna iniciativa para prevenir los efectos que, con el tiempo, no harán otra cosa que agravarse. Hay que encarar obras que preparen a la ciudad, ya que nadie tiene dudas que el efecto del cambio climático ya está con nosotros y no es concebible pensar el futuro si no iniciamos desde ahora las obras que permitirán evitar que la población sufra sus consecuencias”.

La precandidata a intendenta dijo que “vamos a trabajar en una mejora de los escurrimientos del agua, ya que nuestros desagües son insuficientes para responder al cambio del régimen de lluvias, así como, también es prioritario trabajar en la desimpermeabilización de suelos que favorezcan la absorción de aguas de lluvia”. Y agregó que “nuestro programa de gobierno incluye las obras de infraestructura para mejorar la capacidad de retención en la laguna de los padres, ya que la bajada de agua de la serranía afecta también a los barrios del oeste. Con el pasar de las horas, después de las lluvias copiosas, como lo saben muy bien nuestros vecinos y vecinas que viven en el lugar. Obras de Infraestructura como esas se deben sumar al colector Alió ya planificado y pendiente de ejecución.”

Por último, Raverta señalo que “tiene altos costos para los marplatenses dejar pasar el tiempo sin trabajar en la ejecución de planes que no pertenecen a ningún partido político, que ya están hechos, que están disponibles hace años pero que no fueron implementados, perdiendo un tiempo muy valioso que a partir de diciembre vamos a recuperar”

.

Comparte esto: Twitter

Facebook