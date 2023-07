Raverta destacó la importancia del Gasoducto de la Costa y cuestionó al Ejecutivo local

La precandidata a intendente Fernanda Raverta destacó la importancia del Gasoducto de la Costa, la que consideró como una obra que “contribuirá a mejorar la vida de decenas de miles de vecinos marplatenses, además de impulsar nuestro desarrollo industrial y, consecuentemente, la creación de trabajo productivo”.

Además, Raverta cuestionó al Ejecutivo local: “quiero remarcar y, debo decir, me llama poderosamente la atención, que justamente en el día de la inauguración del Gasoducto de la Costa, es decir, no del anuncio de un proyecto de obra sino del Gasoducto como realidad palpable, el gobierno municipal diga que lo que nosotros hacemos son solo promesas, como dijeron, anuncios que no se concretan”.

“Este nivel de negación de la realidad dificulta el diálogo serio sobre los problemas y sus soluciones. Nosotros cuando insistimos en que un problema real que tiene Mar del Plata es la falta de gestión, la falta de dedicación que observamos en las cosas que se tienen que resolver todos los días, no tenemos como intención atacar a nadie”, continuó la también titular de ANSES.

“Lo que estamos señalando es que una ciudad como Mar del Plata no puede gestionarse de esa manera cuando hay tanto por hacer y tanto por resolver. Lo decimos, incluso, con un espíritu de colaboración porque queremos que las cosas verdaderamente se resuelvan, y que podamos, como hoy, hacer realidad obras que generarán beneficios para varias generaciones”, explicó Raverta.

