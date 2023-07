Qué pasó con el tantas veces anunciado Gasoducto de la Costa

Luego de la pomposa inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner realizada el último domingo con la presencia de la plana mayor del kirchnerismo, sobrevuelan no pocas preguntas. Una de ellas está dirigida a conocer el destino de otras obras de idénticas características. En concreto, el llamado Gasoducto de la Costa Atlántica, tanta veces prometido y nunca terminado.

Con el acto encabezado por el Presidente Alberto Fernández, la vicepresidente Cristina Kirchner y el ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa el 9 de julio, se inauguró una obra que, explican los expertos, permitirá transportar y exportar la energía que se produce en Vaca Muerta. En verdad, lo que quedó inaugurado es una primera etapa, la conexión entre la localidad de Tratayén, en Neuquén, y Saliqueló, donde se llevó a cabo el acto, en la provincia de Buenos Aires.

Pero con esto solo no alcanza.

El 10 de septiembre de 2015, pocos meses antes del fin de mandato de la entonces Presidente Cristina Kirchner, el gobierno nacional anunciaba la ampliación del Gasoducto de la Costa Atlántica, cuyas obras consistían, básicamente, «en la construcción de 18 kilómetros en el tramo El Chourrón-Las Armas, además de una planta compresora en Las Armas y otros 15 kilómetros entre las dos plantas reguladores de entrada a Mar del Plata».

La obra iba a demandar una inversión de $1.078 millones y debería haber estado concluida en 2017.

6 años después, el gasoducto no solo no está finalizado, sino que entre fines de 2019, es decir cuando asumió la administración de Alberto Fernández, hasta mayo de este año, no avanzó ni un metro.

La falta de terminación afecta nada menos que a 40 localidades, entre las que destacan, además de Mar del Plata, Balcarce, Ayacucho, Mar Chiquita, Villa Gesell, Dolores, Pinamar, Miramar, San Bernardo, entre otras.

En 2019, se abrieron en Mar del Plata 10.000 nuevas bocas, es decir, nuevos usuarios que podían tener conexión a la red de gas natural, cuando la mayoría de los inmuebles construidos hasta aquel año se hacían eléctricos por la falta de suministro.

Desde Camuzzi Gas Pampeana, la distribuidora que opera en la región, le confirmaron a este medio que desde entonces no se han habilitado nuevas conexiones en la ciudad balnearia, salvo en la zona de Sierra de los Padres, pero el gas llega a través del Gasoducto NK, casualmente. No por el de La Costa. Y algunas bocas en Miramar. Y poco más.

En junio de 2022, el senador provincial de Juntos por la quinta sección electoral, Alejandro Rabinovich, presentó un Proyecto de Declaración donde denunció que “si bien la obra registró importantes avances iniciales, permitiendo la posibilidad de incorporar a 10.000 nuevos usuarios en Mar del Plata, Camet y Batán, a principios de agosto de 2019, en la actualidad los distintos frentes registran muy poco avance”.

“El 90% del trabajo está hecho, falta la terminación y cuestiones mínimas. Entre 2017 y 2019 se hizo gran parte y después se paralizó con la llegada del nuevo Gobierno”, explicaba el legislador.

En efecto, el grueso de los trabajos comenzó en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri. En aquella oportunidad, se había publicado en el Boletín Oficial el llamado a licitación para la compra de los caños que conformarán las tuberías, lo cual significaba, según afirmaron entonces desde el sector de la construcción, “un avance significativo” en relación a la masiva demanda por mejorar el servicio.

Ya durante la gestión actual, el 20 de julio de 2021 se anunció la habilitación del tramo de interconexión entre las Estaciones Reguladoras de Presión “La invernadera” y “El Tejado”, que permitiría incorporar el servicio a 40.000 habitantes de la ciudad, pero aún no está operativa.

El 6 de agosto de 2021, en plena campaña electoral, los legisladores kirchneristas de la quinta sección electoral, Germán Di Cesare, y Juan Pablo De Jesús, se reunieron con el entonces secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y la ex subsecretaria de Hidrocarburos nacional, Maggie Videla, para plantear, dijeron, «la necesidad de ampliar la red de gas natural«.

Dijo De Jesús en aquella oportunidad, hace 2 años: “84 mil hogares nuevos podrían ser conectados con esta obra de ampliación de gas que forma parte de la reconstrucción de la Provincia, de la reconstrucción del país que lleva a cabo este gobierno”.

En octubre del mismo año, la empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) afirmaba que estaban próximos a finalizar los procedimientos para la habilitación del primer tramo del Gasoducto de la Costa en Mar del Plata, que permitiría incorporar al servicio público de gas natural a 40.000 habitantes de la ciudad.

Pero ello nunca se habría cumplido, de acuerdo a la información brindada por Camuzzi.

Hace pocos meses, el 24 de marzo de 2023, el Gobierno argentino, a través de la nueva secretaria de Energía, la massista Flavia Royón, dijo que iban a retomar las obras reclamadas en junio de 2022 del Gasoducto de la Costa, “con el objetivo de ampliar la red costera con 85.000 nuevas conexiones ante la saturación alcanzada hace varios años por incremento poblacional y de la actividad”

Las mismas palabras que habían utilizado en agosto de 2021, cuando también se anunciaron 85 mil nuevas bocas.

“Repasamos proyectos, como la activación del Gasoducto de la Costa y el pronto lanzamiento del Gasoducto Norte, que permitirá sustituir la importación de Bolivia, exportar al norte de Chile y garantizar el suministro de gas a todo el norte argentino” confirmaba la funcionaria en Twitter.

Pero el 29 de mayo último, el secretario de Economía del Conocimiento de Nación, Juan Manuel Cheppi, quien muchos lo ubican como sucesor de Massa en Economía si el ministro se dedicara de lleno a la campaña, informaba que las obras cuentan “con un avance del 92%” y “se planea finalizar en junio de 2023”.

Para fines de 2019, los avances también estaban al 90%. Por su parte, junio finalizó hace 10 días, y nada se sabe de la finalización de los trabajos.

Aquel día, Cheppi, hijo del ex embajador en Venezuela Carlos Cheppi, recorrió las obras junto a la titular de la Anses y precandidata a Intendente de General Pueyrredon, Fernanda Raverta, y el director de Desarrollo Turístico de Aerolíneas Argentinas, Ariel Ciano. (foto portada)

La empresa estatal encargada de la obra, Energía Argentina S.A. (Enarsa), es manejada desde febrero de 2021 por el santacruceño Agustín Gérez, un dirigente de La Cámpora, la agrupación dirigida por Máximo Kirchner.

