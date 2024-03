Pulti: Será Unidad Nacional sólo si se impulsan el trabajo, la industria y la educación en todo el país

El diputado Pulti agregó que “todos, incluso los que participan de otras fuerzas políticas, debemos apoyar el planteo de Kicillof en la defensa legítima de los intereses del pueblo bonaerense. El gobernador Kicillof se ha puesto al frente de la defensa de la inmensa mayoría de bonaerenses que no tienen cabida en el modelo que intenta imponer Milei. Y no hablo sólo de los ciudadanos más humildes o los que la están pasando peor, también pienso en los profesionales que se quedarán sin trabajo, en los empresarios Pymes que están ya con serias dificultades, en los comerciantes, en los maestros y los estudiantes que no podrán afrontar los costos de sus carreras”.

Finalmente, el ex intendente Pulti consideró que “en la convocatoria de Milei no existe mención alguna a la educación, a la salud, a la producción, al trabajo, a la cultura. Sí existe una mención, dirigida a las provincias, a que asuman el compromiso de explotar los recursos naturales sin hacer ninguna referencia a la industria. No me sorprende, porque en su cabeza está claro que está pensando en un modelo económico basado en el extractivismo y la exportación de materias primas, con un mercado de consumo deprimido, salarios bajos y sin industria nacional”, pero como dijo hoy el gobernador Kicillof “Ninguna provincia crece si el país salta al vacío”.