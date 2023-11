Presencia de elefantes marinos en las costas de Mar del Plata y la región.

Entre los días 19 y 20 de noviembre de 2023 se reportó la presencia de dos ejemplares de elefante marino del sur (Mirounga leonina) en la ciudad de Mar del Plata. Uno de ellos fue registrado el día domingo 19 en el icónico balneario Torreón del Monje mientras que el otro ejemplar fue avistado el lunes 20 en una playa lindera a la Escollera Sur de la ciudad, comúnmente conocida como la playa del puerto. Ambos ejemplares fueron registrados mediante fotografías y filmaciones. El elefante marino del sur pertenece a la familia de las focas (Familia Phocidae) y es el más grande de los pinnípedos -grupo que incluye a focas, morsas y lobos marinos-, siendo los machos adultos casi cinco veces más pesados que las hembras y con una marcada proboscis o trompa, que da origen a su nombre común.

El ejemplar hallado en el emblemático balneario de nuestra ciudad era una hembra juvenil de aproximadamente 1,5 metros de longitud, mientras que el ejemplar avistado en la playa era considerablemente más grande, pudiendo alcanzar los 2,5 metros totales. En este último no fue posible la identificación del sexo, debido a que la zona ventral en donde se reconocen los genitales no estaba expuesta, aunque probablemente se trate de una hembra adulta, porque no presentaba desarrollo de la característica proboscis que presenta esta especie en su edad adulta. Ambos ejemplares presentaban una buena condición corporal y presentaban signos de estar en proceso de muda de su pelaje, con numerosas marcas por todo el cuerpo, que dan cuenta de este proceso.