Política Mar del Plata pésimamente atendida

Mayra Mendoza y Guillermo Montenegro se han mimetizado . El macrismo y el kirchnerismo, en Quilmes y Mar del Plata, respectivamente, han operado en modo espejo. Ávidos de fondos frescos se metieron en los bolsillos y en los surtidores de la carga de combustible . No es que se agotó la creatividad sino que se llevaron por delante la capacidad de pago de los contribuyentes. En Tandil cayó la cobrabilidad 4 puntos en los dos primeros meses del año.

Las sobretasas es el uso de moneda a modo de TSU, es cómo la emisión del BCRA. La cuestión de fondo es el desvío, y nunca alcanza. No tapan baches, no reparan escuelas, no hay atención en salas públicas de salud, ha desaparecido el mantenimiento preventivo de las instalaciones. La política se comió la plata. Es como un auto viejo, se para y no arranca más.

En esta precisa coyuntura está la relación de la MGP y el STM . Ya no hay más soga para muñequear las horas extras como componente del ingreso de bolsillo, cuando se convierte en un fijo del sueldo mensual. Los módulos de horas extras son la droga cuyas dosis ya no surten efecto cuando el mal es terminal.

Que alguien explique qué acuerdo puede prosperar cuando vienen con el hambre atrasada y la diferencia está entre el 10 % y el 35 %. No merece discusión alguna que merezca ser tenida en cuenta con mínimo sesgo de responsabilidad. No hay plata y no hay salida.

¿Es inocente la salida de Montenegro de la línea de fuego de las decisiones? Es oficio, el intendente dejó jirones en sus fojas de Comodoro Py. No le son ajenos los tratos cotidianos que supo tener con Alberto Fernández y Sergio Berni, es la misma prosapia. Ya no sólo es AF como desde 2019, ahora es Milei (que tampoco es Mauricio) el que marca la cancha. Se le llama poder político y todos conocen el idioma. En estos casos, el “Gordo” tiene el olfato desarrollado.

El descalce ha llegado a límites inverosímiles. Los fondos de IOMA no están y recauda el aporte de 2.000.000 de agentes, todos los meses durante todos los años. La inseguridad es la presencia mínima de fuerzas policiales, al límite de su funcionamiento. Sin armas, sin chalecos, sin municiones ni movilidad.

A propósito cuántos ajustes de cuenta en la ciudad, cuyos orígenes radican en el narcotráfico, en este año suman 1 caso por semana. Precisamente ayer Ricardo Canaletti habló al respecto y dijo en el programa El Corresponsal de Nelson Castro: “En Rosario la policía es súbdita de quien maneja el narcotráfico. En la Provincia de Buenos Aires la corrupción está en la policía” (¿Entendiste o te hago un dibujito?)

El fiscal general Fabián Fernández Garello fue concejal del PJ. La Jefatura Departamental de Entre Ríos y Gascón ya no atiende con las puertas abiertas. ¿Qué pueden esperar los vecinos? Con el circo mediático acompañando, la hacen fácil

Los vecinos son quienes deben poner su cuerpo ante la delincuencia . El caso del asesinato de Sandra Repetto fue el más notorio pero la comunicación no funciona en mute. Ocurrido en 2020, los amigos de los hijos de la víctima atraparon al autor en la vía pública.

El IPS también ha llegado al tablero de control de la política de Milei. No se la gastó Milei sino que los gobernadores (en este caso “Kichi”) no han activado las respectivas cajas de compensaciones. Kicillof ha despilfarrado miles de millones de dólares, hoy no debería extrañar que las jubilaciones del IPS no se puedan cobrar. Ni en cuotas, ni en dos veces, si ser pertinaz y la obstinación persisten como bases de la transformación económica en modo K.

Éxitos con estadísticas turísticas deberían medirse en comparación con los niveles de pobreza. También con jubilaciones de hambre y los índices de analfabetismo que están llamando a la puerta. No hay incompatibilidades. Celebrar una brisa a favor no es procedente cuando comenzamos a atravesar un tifón, con final incierto. Es cuando la demagogia excede a la política.

Hay una concordancia. El recorte de gastos públicos no está llegando de manera uniforme, pero es profundo y de magnitud desconocida . Tiene su contrapartida con la exacción que sale a la luz paralelamente y que produjo la política. El acceso a cajas creadas para el saqueo liso y llano, organizaciones estatales que alojan rincones como fruto de la burocracia creada a tal fin.

Fondos fiduciarios, estructuras insertadas para recaudar para funcionarios públicos que negocian su participación. Es todo cuestión de plata. El Caso Chocolate y la resistencia a abrir la causa a la justicia, sólo es uno de los casos. La legislatura bonaerense es el ámbito más procaz de la corrupción, y las sospechas sobre las cámaras legislativas del congreso provincial. Hay vecinos cercanos que están hasta el tuétano. Son los que gozan de protección mediática, la pauta que le dicen.

Kicillof no mueve una pieza para su esclarecimiento , rige un pacto de silencio entre los actores que han dominado peronistas y radicales, sin excepciones . El gobernador va por 8 años de mandato bonaerense y tuvo el Ministerio de Economía de la Nación en sus manos, cedido por Cristina Kirchner. Antes había pasado Amado Boudou (el vecino destacado del edil Ariel Ciano) que armó su propia fábrica de moneda.

Estas aventuras no son a costo cero para las clases más desguarnecidas. El 70 % entre pobreza e indigencia es un déficit que no es sólo económico sino social . No tienen recuperación las generaciones que han sucumbido en esta política de ostentación pornográfica, como el caso Insaurralde. La política se sabe inmune en primer lugar y luego porta la credencial de la impunidad.

Jorge Elías Gómez