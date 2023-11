¿Plagio?: Mar del Plata es la cuna del Plan Milei sobre la dolarización

“La propuesta que analiza el equipo de Milei entregará “vales” a todos los argentinos para blanquear hasta US$ 10.000 dólares por cabeza, y quienes no tengan esa suma pueden vender el vale por hasta un 5% del valor (US$ 500 dólares)”.

El tema fue difundido por mdphoy (https://www.mdphoy.com/como-juntar-us-311967/) hace exactamente un mes y señala paso a paso cómo es el desarrollo de la medida económica que desemboca en la salida de la coyuntura más grave de la historia política del país. Estuvo a cargo de un marplatense como propuesta según se refleja en nuestro diario digital.

Cobra trascendental vigencia el mecanismo de concretar un plan de dolarización, que se ajuste a posibilidades reales y que se implemente a través de un plan que provoque el retorno a la capitalización del país, endeudado de una manera colosal y sin posibilidad de acceso a organismos crediticios internacionales.

“Perdón Popular de Mercado”: Milei promete defender el bolsillo de los más humildes durante la dolarización con hasta US$ 500, dice en su titulo el análisis que publicó la Redacción Economía de La Derecha Diario.



Y señala además en su contenido relacionándolo con el debido contexto: “El equipo de Javier Milei prepara un amplio paquete de medidas para desregular la economía, dolarizar la moneda y defender el bolsillo de los argentinos, especialmente los que menos tienen y no pueden defenderse de la inflación del kirchnerismo”.

Agregando: “El jefe de asesores económicos de Milei, Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía durante los 90s, propuso el lanzamiento de un “Perdón Popular de Mercado” mediante el cual se permitiría que los argentinos no sean multados ni perseguidos por los US$ 300.000 millones de dólares que guardan debajo del colchón”.

Afirmando que. “Una gran cantidad de estos dólares se corresponden con ahorros de la clase media y media-baja, que en muchos casos perciben subsidios o asignaciones sociales y por lo tanto son injustamente exclusivos de la compra de dólares legales. Milei propone incorporar al sistema a las millones de personas que fueron excluidas del ahorro por el cepo de Massa, y condenadas a buscar refugio en la informalidad”.

Y señalan “No queremos más eso de tratar a los argentinos como criminales o narcotraficantes por tener unos dólares ahorrados, vamos a lanzar un perdón popular de mercado antes de la dolarización“, aseguró Rodríguez.

Precisando que: “En esta línea, el fundador de la UCEMA propone la creación de un mercado de “vales” que daría la posibilidad de exteriorizar los ahorros en dólares de manera legal y voluntaria. Dado un límite de por ejemplo US$ 10.000 dólares por persona, se emitiría un vale que podría comprarse y venderse libremente en un mercado secundario”.

Y explica “¿Cómo funciona este sistema? Una gran cantidad de personas recibirán un vale equivalente a un perdón fiscal completamente libre con un tope de hasta US$ 10.000 dólares” (aún no está definido el monto, podría ser más dependiendo con el estado que se encuentre Milei en caso de ganar la presidencia).

A quiénes favorece: “Esta medida favorece a los que menos ahorros tienen, ya que todas las personas recibirán un vale por US$ 10.000 dólares, sin importar la cantidad de ahorros “en negro” que tengan. De esta manera, si no tienen dólares para blanquear, pueden vender el vale en el mercado a una paridad que se calcula en torno al 5%, por lo que percibirían ingresos de US$ 500 dólares”.

“Esto quiere decir que las familias que no tienen ahorros en dólares, quedarían protegidos durante el proceso de la dolarización con una suma de US$ 500 dólares por persona, que permitirá una transición ordenada en el mes donde ocurra el cambio de moneda.

Lo más inteligente de esta medida es que el Estado no tendrá que aumentar en nada el gasto público, ya que los US$ 500 dólares saldrán del propio mercado, es decir, de las personas que necesiten blanquear más de US$ 10.000 dólares y estén dispuestas a pagar 500 dólares por cada vale”.

Cómo se explica: “El dinero surge como una retribución natural del proceso de formalización de los ahorros en dólares, donde las ganancias de las operaciones no se las lleva el Estado si no que, por primera vez en la historia argentina, quedarán en manos de los más humildes, aquel universo de personas que jamás percibió ni un solo dólar de todos los blanqueos históricos que se llevaron a cabo en el país.

Se trata de una forma práctica, libre y voluntaria para devolverle la libertad a la sociedad y para poner plata en el bolsillo de la gente, especialmente en una situación tan caótica como la que dejaría la administración de Sergio Massa al frente del Gobierno kirchnerista”.

Concluyendo “Es importante aclarar que esta medida no sería técnicamente un proceso de blanqueo. El objetivo no es que la gente declare sus tenencias en dólares para que el Estado pueda recaudar mediante impuestos, como pretende la propuesta del candidato Sergio Massa. En el caso de la propuesta de Milei, no se pedirá la bancarización, ni se aplicará ningún impuesto compensatorio ni ninguna multa”.

El diario finaliza diciendo: “Por su parte, Massa propone perseguir a los ahorristas en dólares, continuar con el cepo cambiario por otros 4 años, y lanzar una ley de blanqueo para que el Estado recaude más impuestos, sin que los más humildes perciban ni un dólar de dicha operatoria”.

NOTAS VINCULADAS

Comparte esto: Twitter

Facebook