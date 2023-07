Piden que se dejen atrás las “vanas discusiones” y que avancen las obras en la Ruta 88

Tras una nueva serie de accidentes fatales en la Ruta 88, desde la ONG Asociación de Familiares de Víctimas del Delito y el Tránsito exigieron que se dejen atrás las “vanas discusiones” y que avancen las obras para mejorar la seguridad en esa zona.

A través de un comunicado titulado “De jurisdicciones y otras yerbas…”, desde la entidad expresaron que “excusas jurisdiccionales siguen perjudicando al ciudadano. Y la Ruta 88 es un claro ejemplo de este concepto”.

Se recuerda que se trata de una avenida interurbana que une la ciudad de Batan con Mar del Plata y que en el camino se encuentran el Parque Industrial, el Mercado Frutihortícola, la cárcel, mercados mayorista varios y el espacio donde se tramita la VTV, además de barrios como Las Heras, Belgrano, Autódromo y otros.

Todo esto sin señalar que se trata de una ruta que une los tránsitos hacia la Ruta 226 y la Autovía 2.

“No tiene luz. No tiene control vehicular o seguridad. No tiene demarcación. Necesita obras urgentes como colectoras, semaforización, mantenimiento de la cinta asfáltica, destapar desagües, para que no se acumule agua”, son algunas de las cuestiones que señalan desde la ONG.

En ese sentido se preguntan si “no se podrá consensuar entre Nación, Provincia y el Municipio una agenda de trabajo, y si es posible en forma inmediata”. Y ante esto exigen “un poco de voluntad y sin vanas discusiones”.

