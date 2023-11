Patricia Bullrich apuntó contra Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta: “Dejó de ser el cambio”

Luego de la tensa situación que dejó el apoyo a Javier Milei por parte de un sector de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich no dudó en señalar contra Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. En ese sentido, la presidente del espacio político sentenció que ambos políticos dejaron “de ser el cambio”.

“Había todo un sector de Juntos por el Cambio que decía que el 70% de la dirigencia política era la que iba a salvar el país. Y es la que hundió el país. Estaba Rodríguez Larreta, Morales, estaban todos. Nos llevaron a un modelo corporativo”, expresó Patricia Bullrich en plena entrevista televisiva.

En esa misma línea, la presidente del PRO no dudó en referirse a sus planes, señalando que tenía una “propuesta más fresca, más disruptiva” que la de Horacio Rodríguez Latera. Asimismo, Patricia Bullrich no dudó en hacer el hincapié en que ambos seguían “dentro del mismo envase”.

Poor otro lado, la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio señaló las diferencias que existen entre las diferentes coaliciones que forman el partido: “(Martín) Lousteau, Morales y Larreta eligieron un camino distinto. Dentro de Juntos por el Cambio, este proyecto de que un kirchnerismo hegemónico no gane es mayoritario”.

Patricia Bullrich se refirió a su apoyo a Javier Milei

De cara al balotaje, la exministra de Seguridad señaló que no perdieron nada, sino que su postura “es por las ideas, por la Argentina, no es por los cargos” y que “consideramos que Massa es el perfeccionamiento del sistema de corrupción de populismo y es una persona que no tiene límites”.

Además, adelantó que su equipo está trabajando con el de Javier Milei con el objetivo de poner “uno o dos fiscales por mesa para que no nos roben las boletas” y remarcó que en la primera vuelta “no hubo fraude, hubo robo de boletas”.

Y, ante la posibilidad de que Sergio Massa salga electo como el próximo presidente, Patricia Bullrich sentenció: “Va a ser muy duro. Vamos a tener que defender con todo a la república, a la democracia, la independencia de poderes, de la justicia, que no someta a los que no son de sus partidos”.

….

Comparte esto: Twitter

Facebook