Montenegro y familia de vacaciones en termas de Río Hondo

El intendente Guillermo Montenegro disfruta del exclusivo all inclusive Los Pinos en Río Hondo, Santiago del Estero, en tren de descanso junto a su esposa y sus tres hijos más pequeños.

En este caso delegó la firma en Agustín Neme, primer concejal en la lista que ganó 2023. No había ocurrido lo mismo con Nicolás Lauría durante 2019 – 2023, lo cual siempre dejó perspicaces dudas en relación a una cuestión de confianza, tanto sea personal como política.

Los 4 días pueden hacerse extensivos tomando los días previos al 18 y posteriores al 21, que no son hábiles con lo cual se podría extender su estancia fuera de la ciudad, lo cual no se descarta, dado que no es necesaria la aprobación del Concejo Deliberante.

Montenegro es un habitué a Los Pinos, donde en otras oportunidades durante su gestión, fue saludado por marplatenses que lo encontraron en uno de los más categorizados all inclusive del país, incluso de fama internacional.

En un complejo contexto generalizado tanto político como social y económicamente, Montenegro apeló a tomar esta licencia por vacaciones, de las cuales hoy se notificó al Concejo Deliberante que fue notificado en los siguientes términos y fechada el 15 de marzo: “Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de poner en vuestro conocimiento que desde el día 18 al 21 de marzo de 2024 haré uso de licencia por vacaciones”

