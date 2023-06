Montenegro, Sánchez Herrero y Abad: Se abre el paquete con Bullrich

Anoche en Coronel Suárez, Maximiliano Abad entró en otra fase de su plan electoral que podría arrojar resultados sorprendentes, en función de la evolución de la demoledora interna en el PRO. Hay que ir atando los cabos y hurgar en quién es el único socio político del intendente Guillermo Montenegro.

Èl mismo es quien ha manifestado que dentro de la coalición, Abad es quien califica en ese rango. El diputado provincial tiene la cancha abierta para operar en sus acuerdos y negociar los espacios por la UCR. Aunque quedó herido en la convención y también limitado porque le ataron las manos, se conoció esta tarde. Su alineamiento y subordinación al PRO era el motivo de una sublevación que en otro capitulo de enfrentamiento.

Sin pérdida de tiempo la encuestadora más calificada de la ciudad, ya comenzó puerta a puerta un trabajo para relevar a Fernando Muro, Agustín Neme y Marina Sánchez Herrero. De allí saldrán las definiciones de quien encabezará la única lista de Juntos Por El Cambio en la boleta para intendente de la ciudad . Lo cual puede quedar reducido a un ensayo para tener a mano un Plan B.

Asimismo, Abad con un entusiasmo módico lanzó su candidatura a gobernador, para la cual según las encuestas no pre califica ni desde nivel de conocimiento y su techo electoral no ha despegado demasiado del piso en su intención de voto. Pero la estrategia de empoderarse en su partido está dando los resultados que esperaba, con la construcción a través de la rosca, como insumo básico.

Pero no está solo en la conversación, algo seguramente tendrá que decir el intendente Montenegro que estira una definición sobre su reelección , y en el caso de desistir se abre un nuevo golpe de escena, con la aparición de Marina Sánchez Herrero a la sazón la esposa de Maximiliano Abad.

Quién se tiene que hacer rulos, ya queda poco tiempo para estampar la firma. Herrero de escasa intervención política ni militante de la UCR, comenzó a llenar casilleros a partir del acceso de Maxi a la presidencia de la atesorada UCR bonaerense. Hay malestar en el arco radical que dejan advertir oportunismo e irrupción advenediza de MSH, que acelera sus apariciones.

Esa importante consolidación radical en el interior de la Provincia, será una de la claves del dominio de JxC, ya no sólo para vencer al kirchnerismo, sino también ahora a Javier Milei, en lo que ahora es un escenario de tercios, según rezan las encuestas que coinciden en el diagnóstico.

Montenegro ni a sus más fieles y estrechos colaboradores les ha dicho ésta boca es mía. Y cualquier señal o movida genera expectativas pero ya se juega casi tiempo adicional si de ser serios se trata.

La partida de Montenegro sería como un movimiento sísmico electoral a tres semanas del vencimiento del plazo. Muchos tendrían que barajar y dar de nuevo en función de estrategias que diagramen con o sin PASO. Ya para decidir, quién será el o la candidata a intendente, el arreglo pasa por dos excluyentes actores, Montenegro y Abad.

Pero algo más decía la carta. ¿Por qué Montenegro desensillaría cuando mide el 50 % más que la marca JxC (45-30)? Es decir hay un franco descenso de Juntos Por El Cambio, mientras que se mantiene el intendente que registraba hasta antes de las inundaciones del viernes, un voto espontáneo del 42%.

Tuvo que ver en esto la ventana que abrió Milei, justamente aparcado en la desconsideración de la casta política y promete que pasará la motosierra de los votos nada menos que en La Matanza ¿por qué no lo haría en Mar del Plata?, se quedaría con el enigmático de hoy.

Rodríguez Larreta se quedaría sin nafta, sin el radicalismo bonaerense, con una fuerte presencia de la tercera sección electoral (5.000.000 de electores en 19 distritos) y con Grindetti y la dupla Abad – Montenegro le daría una sólida chance en la quinta sección electoral la mayor del interior del país, con 27 distritos y 1.500.000 electores.

Bullrich el jueves por la noche por TN en Verdad Consecuencia (cuando no se conocía el resultado de la convención de la UCR en la cuna del polo argentino), Luciana Geuna fue al grano ¿Puede ser Maximiliano Abad su candidato a vice para la interna? Bullrich no lo negó, lo cual no es un dato menor.

Muchos intendentes están saltando de Horacio a Patricia, ¿acaso existe un acuerdo de Abad con Montenegro para que el actual intendente sume en la lista de Grindetti como candidato vice gobernador, ya que el radicalismo estará representado como candidato a vicepresidente, que ya se le había ofrecido a Ernesto Sanz en su último reacercamiento a Mauricio Macri.

Kicillof con otros cuatro años en La Plata, representa una cimbreante guillotina para el intendente marplatense, que puede terminar como Gareca en Velez si apunta a llegar al 2027, e ir por la reelección. Montenegro no está hablando con los vecinos ni los vecinos lo consultan eso es para la gilada, en las redes sociales lo han comenzado a increpar mal.