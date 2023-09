Milei y Melconian se cruzaron por la dolarización: “No confundas a la gente”

El candidato a presidente y favorito para las elecciones del 22 de octubre, Javier Milei, decidió cruzar espadas con el principal referente económico de Juntos por el Cambio, Carlos Melconian, el elegido de Patricia Bullrich para ocupar el Ministerio de Economía en caso de resultar electa. El economista y ex presidente del Banco Nación tomó un rol preponderante en la campaña electoral luego de las PASO de agosto y a través de apariciones mediáticas e intervenciones en redes sociales se ha transformado en uno de los mayores críticos de la dolarización. Milei ya había aclarado que no iba a debatir con alguien que no era candidato, pero aprovechó dichos del economista rival para cambiar de postura.

“La dolarización debería ser ordenada, no desordenada a partir de una espiralización previa, un plan Bonex o una licuación”, había dicho Melconian en declaraciones a la señal de cable TN.

El presidente e investigador en jefe del IERAL de la Fundación Mediterránea había ido al canal televisivo a exponer, una vez más, sus propuestas para un plan de estabilización a partir del cambio de Gobierno. El que quiere aplicar si Bullrich resulta electa este año. Y en ese contexto volvió a criticar a la propuesta más representativa de la plataforma de Milei: la dolarización. Y la calificó de “espejismo o magia”.

“Yo suelo decir la gente con la dolarización: ‘Me invitaste a comer fideos con tuco, pero no tenés fideos ni tuco’. Eso da la idea de que es un espejismo o una magia”, subrayó Melconian. Y aseguró que discutir esta propuesta de dolarización no tiene sentido debido a la inviabilidad de su aplicación desde su óptica a raíz de la falta de reservas del Banco Central. “Yo respondo por respeto al público y a la sociedad, pero honestamente perdemos el tiempo porque además no resuelve los problemas”, manifestó.

Días atrás Milei le había retrucado y asegurado que baraja varias opciones para dolarizar la economía. A través de la red social X (ex Twitter), el diputado libertario enumeró una serie de cuestionamientos a las declaraciones de Melconian y sentenció: “Ahora se entiende el fracaso del país y el rol de los economistas y los políticos chorros en dicha decadencia…”

El elegido de Patricia Bullrich para el Ministerio de Economía le pidió a candidato de La Libertad Avanza que “no confunda a la gente”

Pero los nuevos dichos de Melconian, en los que se analiza una dolarización desordenada -por ejemplo con un pico inflacionario previo para abaratar su costo o una reprogramación de depósitos al estilo Bonex- fueron suficientes como para que el líder de La Libertad Avanza señalara lo que interpretó como una contradicción del economista del IERAL: que la dolarización es posible, algo que Melconian había negado en el pasado.

Para el economista enrolado en Juntos por el Cambio, que se ha transformado en la voz que discute las afirmaciones económicas de Milei, la intervención le dio el pie para una respuesta en la que, entre otras cosas, celebra que haya abandonado su negativa a discutir con el líder libertario.

“Quiero insistirte por enésima vez que no es la cuenta bien, la cuenta mal. Me invitás a comer fideos con tuco y no tenés fideos ni tenés tuco”, dijo Melconian. (DIB)

