Milei atacó a Boca en la previa de la final, sintonía con el odio de Macri a Riquelme

Son muchos los puntos de coincidencia que unen a Mauricio Macri con Javier Milei y que se confirmaron a las pocas horas de las generales cuando el ex presidente dio el golpe de Acassuso con el que se quedó con medio gobierno del libertario en caso de que gane y le intervino la campaña de cara al balotaje que derivó en el quiebre de Juntos por el Cambio.

Durante las largas horas que duró la cumbre entre Macri y Milei, donde acordaron una docena de puntos para enfrentar al candidato del peronismo, los dirigentes también destinaron buena parte del tiempo en abordar la situación de Boca Junior, según dijeron a LPO fuentes al tanto del encuentro.

“Me volví anti-Boca cuando Angelici trajo a Riquelme al club (en reemplazo de Falcioni) en una decisión populista. Después lo trae a Gago, un pésimo jugador, una gran mentira del fútbol argentino”, había dicho Milei al periodista Matías Martin cuando lo entrevistó en el programa Todo Pasa.

No era la primera vez que Milei contaba que culpa del populismo había dejado de ser hincha del club: “Bastante tengo con vivir en un país populista como para también ser hincha de un equipo populista”, dijo en otra oportunidad.

Lo cierto es que Macri aprovechó para sumar a Milei en su cruzada contra Juan Román Riquelme y su intento de volver a presidir el club en las elecciones del próximo 2 de diciembre donde el ex presidente impulsa a Andrés Ibarra y ahora evalúa acompañarlo en la fórmula.

En consecuencia, la final de esta tarde contra Fluminense en el Maracaná se convirtió no solo en un partido clave para el futuro institucional del club sino también que trascendió a la escena nacional.

El mismo Macri admitió que le pidió a Milei “que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca que había perdido desde que Riquelme es presidente. Presidente en ejercicio, por más que es vicepresidente. Ahí hay otro punto de contacto porque Milei me dice que me votó para ser presidente de Boca”, sostuvo el ex presidente en una entrevista por Mitre.

A su vez, Milei confesó que en la recordada final de la Libertadores de 2019 entre Boca y River que se jugó en Madrid, lo vio en la casa de su hermana Karina y cuando entró Gago dijo, “empiezo a hinchar por River. El segundo gol es culpa y responsabilidad absoluta de Gago y grité el gol de River”.

En ese partido, Fernando Gago sufrió el corte de su tendón de Aquiles, una lesión recurrente en la vida deportiva del futbolista que lo dejó afuera del partido en el segundo tiempo sin haber tenido participación del gol que le reprocha Milei.

Al mismo tiempo, varios periodistas conocidos por su afinidad con Macri agitaron “el populismo de Riquelme, vinculándolo con Massa. El más vehemente fue Luis Novaresio quien en una editorial en La Nación+ acusó a Riquelme de aplicar un “Plan Platita” en Boca regalando pasajes y entradas para que los hinchas puedan viajar a ver la final en Río de Janeiro y el público boquense lo destruyó en las redes.

Para peor, Novaresio intentaba explicar y responsabilizar a la gente que había viajado a Brasil por la represión que sufrieron en la previa al partido y que a minutos de empezar se vieron acciones violentas de parte de la policía carioca contra un montón de hinchas que habrían sido estafados en la compra de los paquetes turísticos.

Por eso, Novaresio tuvo que salir en el programa de Viviana Canosa a pedirles disculpas a los hinchas por sus dichos: fue infeliz, inoportuno, agresivo para mucha gente de Boca que empeñó lo que no tenía por la pasión así que pido disculpas a todos los de Boca.

Canosa no lo dejó ahí y agregó que es reconocida la relación entre Riquelme y Massa. El plan platita lo usan pero no tiene la culpa el hincha, dijo la conductora.

