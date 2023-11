Mauricio Macri: “Milei tiene seis meses para estabilizar la Argentina, con shock y sin gradualismo”

El ex presidente Mauricio Macri destacó ayer el nivel de apoyo que obtuvo Javier Milei en el balotaje “como no tuvo nadie en muchas décadas” y defendió los cambios que propone. “No hay espacio para el gradualismo. Tenemos seis meses durísimos, donde el presidente electo tiene que estabilizar la Argentina y hacer un shock. Si tiene éxito la Argentina despega”, aseguró

En Desde el Llano, por TN, Macri destacó que la mayoría de los votantes de La Libertad Avanza son “jóvenes a los que sus sueldos no les alcanzan y que quieren que a su trabajo no se lo roben con la inflación” y señaló que “hay un mandato popular muy claro y los jóvenes van a ir a reclamar”.

“En el 2015 yo no tuve mandato de cambio económico. Tuve mandato de cambio moral. Una política con una cultura de poder sana, sin corrupción, con diálogo, con relaciones con el mundo, todas estas cosas que todo el mundo estuvo contento, pero cada vez que uno se metía a corregir el gasto público, a ajustar cosas que estaban mal, tronaba todo. Ahora hay un señor que ha dicho ‘yo vengo con una motosierra’ y tuvo una cantidad de votos infernales. Porque la gente dijo ‘tiene razón, se acabó este sistema que nos empobrece todos los días’”, dijo.

Qué dijo Macri sobre los desafíos que enfrenta Javier Milei

Tras señalar que “lo que hereda Javier Milei es varias veces peor” a lo que heredó él en 2015, “porque la sucesión de lo que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández y la aceleración hacia el abismo que le dio el superministro (Sergio) Massa en estos 16 meses, es fatal”, con un “nivel de cepo que es 100 veces más complejo”, Macri señaló que “todo este sistema extorsivo, mafioso, atemorizante, desarmarlo es una tarea muy difícil que le espera al gobierno de Javier Milei”.

“Hoy (Milei) tiene un apoyo como no tuvo nadie en muchas décadas para hacer el cambio. Esta elección es impresionante lo que pasó. De un lado todas las corporaciones, no hubo nadie de las corporaciones que no se terminase manifestando que era Massa o el fin. ¿Y quién ganó? La gente. A todas las corporaciones. Entonces se viene un cambio histórico en la Argentina”, anticipó.

Como desafíos para Juntos por el Cambio, dijo que deberá acompañar esta nueva etapa que comienza y también los gobernadores electos.

“Aquellos que integramos la propuesta de Juntos por el Cambio, deberíamos acompañar esa propuesta de volver a ordenar la macroeconomía argentina, sacar a la gente de la pobreza, y eso se la saca bajando la inflación y lo primero es el equilibrio fiscal. Creo que el peronismo, después de esta piña, después de esta cantidad de votos, no la va a tener nada fácil para explicarle a la ciudadanía que ellos no colaboran, por lo menos, en el periodo de leyes iniciales que tiene que lanzar este nuevo gobierno”, dijo Macri.

Y agregó que “los gobernadores que tienen sobre todo responsabilidades de gestión, deberían acompañar claramente, porque este señor dijo que venía con una motosierra, así que hay que acompañarlo en las cosas que él crea que, con su forma y su estilo van a llevar a un presupuesto equilibrado”.

En el mismo sentido, sostuvo que “va a ser una experiencia que va a requerir madurez” porque “hoy hay un mandato popular muy profundo, liderado por los jóvenes, que no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a hacer lo que ellos quieren; si empiezan a tirar toneladas de piedra. Los jóvenes van a ir a defender su oportunidad”.

