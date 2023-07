Martín Demichelis habló tras el título de River: “Ganamos el torneo con supremacía”

“El calendario no lo armo yo. Se viene un semestre bastante ocupado en cuanto a las fechas. Va a depender de la organización si hay lugar o no para los partidos”

“Se lo dije el primer día a los jugadores. No me asusta el DNI, porque hay algunos que pueden tener mejores prestaciones en una edad avanzada. Nuestro deber es interpretar de la mejor manera las prestaciones de cada jugador. Y esto se lo dije a Enzo. Él se ganó el derecho a decidir hasta cuando va a jugar en River. Por ahora lo veo trabajando bien después de ese parate que tuvo. Lo veo disfrutando con sus compañeros”

“Agradecerle a Martín por el cuerpo técnico que armó, porque está lleno de valores, humildad y el trabajo. No me quedo tanto con el título, sino con el camino, en el que aprendimos mucho. Estoy feliz porque extrañé muchísimo esta posibilidad de volver y activé muchísimo para que esto se lleve a cabo. Hoy para mí es un orgullo y le agradezco a Martín por haber confiado en mí”

Pinola, sobre la transición de futbolista a ayudante de campo

“Las situaciones con los árbitros te dejan enseñanzas. Ahora me concentro en lo importante, que es lo que pasa en el campo de juego. En cuanto a la transición, me han ayudado mucho los chicos del cuerpo técnico. Y los jugadores también, porque siempre hubo un respeto enorme con nosotros. El respeto siempre estuvo y ellos me dieron el lugar para poder hablarles a la hora de dar un consejo. Puede parecer cómico, pero no me costó para nada. Cuando la carrera se termina, se termina. Me compenetré 100 por ciento en este nuevo desafío”