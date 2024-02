Madre se encadenó a la puerta de IOMA y consiguió que le dieran tratamiento a su hija

“Desde IOMA se comunicaron con la Clínica del Niño y la Madre, donde mi hija llevaba su tratamiento y me dijeron que por esta vez como excepción, este miércoles podía ser infundida ahí”, señaló Marcela.

“Cada 15 días mi hija recibe una infusión, para esta ocasión si teníamos una dosis, pero no teníamos lugar, el lugar ya está, pero para la próxima infusión no tenemos ni dosis, ni lugar, y eso tendrían que resolverlo ya y no nos supieron dar respuesta”, explicó Marcela.