Macri: “Massa es seguir con un camino de destrucción, hace falta un cambio y hoy lo encarna Milei”

El expresidente Mauricio Macri volvió a defender en una entrevista televisiva, grabada horas antes en LN+, su acuerdo con Javier Milei aunque advirtió que con el libertario “tenemos todas las incertidumbres, no lo conocemos, nunca gobernó”.

El expresidente contó en detalles la reunión que mantuvo, junto a Patricia Bullrich, con Javier Milei. Contó que la voz cantante la llevó la ex candidata, que salió tercer encabezando la fórmula de Juntos por el Cambio el 22 de octubre, y que allí “se planteó encarar la campaña al balotaje aliados” aunque, dijo, “después habrá tiempo para acordar temas más concretos en el Congreso”.

Adelantó que fue Bullrich quien propuso, después debatir los temas de intereses comunes en el Congreso donde podrían encontrar varias coincidencias.

Pero sobre todo, Macri hizo hincapié en que “es momento de parar al kirchnerismo porque si no, el país irá a la decadencia. Ya los conocemos, Ya sabemos que mienten y engañan, y no se les puede creer nada. Los Argentinos nos merecemos algo superador, nos merecemos un cambio y para eso nos reunimos con Milei, porque juntos somos el verdadero cambio. Massa es seguir con un camino de destrucción, hace falta un cambio, y eso hoy lo encarna Milei. Además Massa es una persona que por más que diga que hará un gobierno de unidad no se lo podes creer, por que él se maneja mintiendo todo el tiempo. Yo lo viví en carne propia. Y además están todas las cosas ligadas a la corrupción que ocurren en su cercanías, siempre”.

“Tenemos que decidir si Massa continúa o no, y con él no hay incertidumbres. Con Milei tenemos todas las incertidumbres, porque no lo conocemos, nunca gobernó, pero lo que yo puedo decir es que siempre que lo vi y las ocho o nueve veces que le hablé nunca me mintió; Massa me mintió siempre”, remarcó Macri

También, en otro tramo se refirió a la interna desgastante de Juntos por el Cambio: “La interna nos desgastó, especialmente porque una de las propuestas, la de Horacio, fue vista como una continuidad”, dijo Macri.

Además lo vinculó con el kirchnerismo, al decir que su propuesta del consenso del 70% incluía al actual Gobierno

A la hora de reflexionar acerca de por qué, de forma temprana, anunció que él no sería candidato, y si eso podía haber restado votos y unidad. “Nadie quería que yo fuera candidato. Ni de nuestros socios ni del PRO, y además fueron surgiendo diferentes liderazgos. Para mí fue lo mejor, en ese momento, ya que de lo contrario había riesgos profundos de desacuerdos”

El ex presidente también señaló a Gerardo Morales, que la semana pasada lo acusó de romper el frente opositor y de arreglar causas penales con Milei.

“Fue malo que Morales sea presidente de la UCR. Desde Guayleguachú quería ir con Massa”, dijo Macri. “Sus diputados han votado para Massa y nos hicimos los distraídos para que no se rompa Juntos”, dijo.

