Lunghi reconoció tiempos difíciles y se prepara para enfrentar los desafíos del futuro

El intendente Miguel Lunghi abrió este viernes el 70 período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante con un mensaje en el que destacó que pese a estar frente a un ciclo “de perturbadora gravedad”, Tandil “tiene un rumbo hacia el que seguimos avanzando” en base a su “capacidad de resiliencia, espíritu solidario y emprendedor para enfrentar las crisis y los desafíos más difíciles”.

En su discurso el jefe comunal resaltó que “estamos delante de un ciclo de perturbadora gravedad, en lo político, en lo económico y hasta en la concordia social” y planteó ser “claro y directo” con los tandilenses porque “este 2024 será un año complejo y difícil, con una planificación de emergencia, que implicará por supuesto una revisión permanente de las cuentas municipales y tener que dejar de lado, al menos momentáneamente, algunos proyectos o inversiones”.

“Deberemos dedicarnos, con todo nuestro esfuerzo, a atender las emergencias y las prioridades que hemos establecido para que Tandil se sostenga en los servicios fundamentales y conserve esa diversidad y fuerza que la hace ser una ciudad única que debemos cuidar cada vez más entre todos”, añadió.

En este contexto, resaltó que “hoy podemos reafirmar, aún en medio de las tormentas que se abaten, que Tandil tiene un rumbo hacia el que seguimos avanzando” y enfatizó que “hay políticas de estado construidas entre todos y que perduran y se fortalecen en el tiempo; la ciudad tiene capacidad de resiliencia, espíritu solidario y emprendedor para enfrentar las crisis y los desafíos más difíciles”.

“Hoy más que nunca creo necesario renovar y darle aún más fuerza al compromiso por este modelo de gestión asociada y articulación entre los sectores, del trabajo conjunto y la pluralidad de ideas. Es el Estado más el mercado; son las políticas públicas junto a la iniciativa privada, siempre en cooperación, lo que posibilita el desarrollo de una comunidad”, agregó el intendente.

Lunghi planteó: “siempre la suma y jamás la resta. Deseamos ferviente y que en el ámbito nacional esto pueda entenderse y llevarse a la práctica”.

“En este recinto volvemos a proponer lo que desde nuestro humilde lugar en el mundo hemos hecho: gobernar sin estigmatizar al adversario, saber transitar los conflictos, pensar en grande y trabajar por una ciudad y un país para todos sus ciudadanos, finalizó.

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Juan Pablo Frolik

Señoras y señores concejales

Representantes de las fuerzas armadas, de seguridad, de organismos públicos, de instituciones de la comunidad

Vecinas y vecinos tandilenses

Nos volvemos a encontrar en este recinto de la democracia, para iniciar un nuevo período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Tandil.

Quisiera empezar agradeciendo de corazón a mis conciudadanos que han depositado su confianza en mí en las últimas elecciones y me han honrado eligiéndome como intendente de Tandil por otros cuatro años. El triunfo electoral, la ratificación del apoyo por parte de la mayoría, significa para mí, como lo he dicho siempre, la obligación de redoblar el esfuerzo y la responsabilidad para gobernar con todos y para todos sin distinción alguna.

Llego hoy aquí inmerso en una gran preocupación y agradezco atesorar la experiencia de gestión al frente del Municipio para enfrentar un ciclo de perturbadora gravedad, en lo político, en lo económico y hasta en la concordia social.

Sabemos que estamos viviendo en Argentina tiempos muy difíciles y complejos, de conflictos económicos, sociales y políticos; de grietas que en ocasiones parecen ensancharse y profundizarse, con una marcada incertidumbre por lo que sucederá en el corto y en el mediano plazo.

Por supuesto esta situación también afecta a Tandil y nos demanda, a los gobernantes y a los representantes políticos, tener responsabilidad, templanza, decisión, y de establecer acuerdos, así como criterios de planificación y acción para enfrentar contextos y coyunturas muchas veces imposibles de predecir.

Por todo ello quiero ser claro y directo con los tandilenses: este 2024 será un año complejo y difícil, con una planificación de emergencia, que implicará por supuesto una revisión permanente de las cuentas municipales y tener que dejar de lado, al menos momentáneamente, algunos proyectos o inversiones.

Deberemos dedicarnos, con todo nuestro esfuerzo, a atender las emergencias y las prioridades que hemos establecido para que Tandil se sostenga en los servicios fundamentales y conserve esa diversidad y fuerza que la hace ser una ciudad única que debemos cuidar cada vez más entre nosotros.

La salud pública es la prioridad número uno que hemos establecido. El 40 por ciento de todo el presupuesto municipal está destinado este año a mantener en funcionamiento y fortalecer nuestro sistema sanitario, para poder atender a toda la comunidad y hacer frente tanto al crecimiento de la demanda como a los extraordinarios aumentos que vivimos casi a diario de los medicamentos e insumos médicos, que en algunos casos superan el mil quinientos por ciento.

Más de 18 MIL 794 MILLONES de pesos están previstos este año para sostener un sistema de salud de calidad e igualitario, que nos enorgullece y que hemos construido entre todos en los últimos años. Un presupuesto que seguramente resulte insuficiente a la luz de los constantes vaivenes de la economía nacional.

Ese sistema de salud; con cinco hospitales y 14 centros de Salud barriales y 4 salas de primeros auxilios y más de 1250 trabajadores, es el que recibe la creciente demanda de pacientes sin obra social o cobertura médica. Personas que encuentran en la Salud Pública de Tandil la atención y la contención que merecen. Es por eso que ponemos ahí la máxima inversión presupuestaria y todo el esfuerzo de gestión.

El mantenimiento de los servicios esenciales y de la infraestructura para la comunidad, la asistencia alimentaria ante la emergencia y el apoyo a los sectores más vulnerables, el orden y la convivencia, junto al pago de salarios de los recursos humanos municipales y la eficiente administración, son las restantes prioridades para el año en curso.

Además, pondremos el acento en la continuidad de programas como el PASE, el sostenimiento de las escuelas municipales e instituciones de primera infancia, entre otras. La salud y la educación, como ya lo hemos señalado, son aspectos prioritarios.

Procuraremos concluir con el nuevo complejo educativo en el que funcionarán el Conservatorio Provincial de Música y el IPAT, obra soñada por años y que consideramos será un nuevo hito cultural y educativo para Tandil, que es realizado en conjunto por el Municipio con el Gobierno Provincial. También avanzaremos con las tareas finales del nuevo edificio para el Centro Inteligente de Monitoreo y la Secretaría de Protección Ciudadana. En esta materia, el Municipio invertirá este año más de 600 millones de pesos para colaborar con el trabajo de las fuerzas de seguridad provincial; con más de 40 mil litros de combustible por mes para el funcionamiento de las patrullas, las reparaciones de esos vehículos y el sostenimiento del alquiler de DIEZ de las TRECE dependencias que tienen las fuerzas de seguridad provinciales en nuestra ciudad.

Continuaremos las tareas para completar la nueva pista de atletismo con su carpeta sintética y esperamos completar los nuevos caniles de la Dirección de Bromatología, de la misma manera que las mejoras en el desarrollo en la Reserva Natural Sierra del Tigre, también junto a la Provincia.

Proseguiremos las gestiones ante el Estado Nacional para poder completar la etapa final del edificio de consultorios externos del Hospital Santamarina, así como la terminación del edificio del Centro de Desarrollo Infantil en la zona norte de la ruta 226, que hoy se encuentran totalmente suspendidos.

Trabajando de manera conjunta con el Gobierno Provincial, esperamos la finalización de 24 viviendas en construcción en la zona del Barrio Arco Iris, así como el inicio de otra etapa de 24 casas que ya están aprobadas. Por otra parte, seguimos desarrollando el programa municipal de auto construcción de 24 viviendas más, junto a vecinos que ven plasmado su sueño hecho con sus propias manos.

También junto a la Provincia trabajaremos y pondremos el mayor de los esfuerzos para que avancen otras tres obras estratégicas para Tandil: la ampliación de la Planta Depuradora Norte de desagües cloacales, con una inversión prevista de 4.500 millones de pesos; el edificio del Polo Judicial de nuestra ciudad, por más de 5.500 millones, y el desarrollo de las primeras 156 casas en el proyecto urbanístico Sans Souci. Todas estas obras ya se encuentran en marcha.

Otra iniciativa fundamental en la que continuamos trabajando intensamente con la Usina de Tandil es la construcción de la planta que transformará los residuos orgánicos que produce la ciudad en energía limpia, como parte del nuevo esquema integral de tratamiento de los residuos urbanos. Para lograr este objetivo continúan las gestiones y la búsqueda de financiamiento y ya hay varios inversores interesados en este proyecto. Deseamos que la economía argentina se estabilice y podamos avanzar rápidamente en esta iniciativa.

El pasado año, en este mismo lugar y mientras comenzábamos a celebrar los 200 años de nuestra ciudad, detallé la hoja de ruta de lo que consideraba el futuro de Tandil como ciudad líder en el país. También esbocé lo que consideraba que eran las principales líneas de acción, que como comunidad estábamos ya transitando y desarrollando, planificando las próximas décadas. Muchas de esas líneas surgieron en el marco del Acuerdo del Bicentenario, ese gran espacio de pluralidad y consenso para las políticas de Estado junto a la Universidad Nacional del Centro y casi cien instituciones de nuestra comunidad. Un espacio que considero necesario continuar y fortalecer.

Hoy podemos reafirmar, aún en medio de las tormentas que se abaten, que Tandil tiene un rumbo hacia el que seguimos avanzando.

Hay políticas de Estado construidas entre todos y que perduran y se fortalecen en el tiempo; la ciudad tiene capacidad de resiliencia, espíritu solidario y emprendedor para enfrentar las crisis y los desafíos más difíciles.

Sigamos construyendo ese Tandil verde, líder en la generación y promoción de energías renovables, de la movilidad sustentable, que avanza en la accesibilidad, la conectividad, la integración social y urbana;

Que apuesta por multiplicar los árboles y zonas verdes y naturales,

Que promueve la innovación, la creatividad y el surgimiento de nuevas industrias y nuevos sectores,

Que cuida y fortalece la diversidad productiva que tiene ese Tandil abierto al mundo.

Ese Tandil que gana posicionamiento internacional, donde se destaca la convivencia y la prevención, que hace de la educación, la cultura y el conocimiento un motor de desarrollo e integración.

Hoy más que nunca creo necesario renovar y darle aún más fuerza al compromiso por este modelo de gestión asociada y articulación entre los sectores, del trabajo conjunto y la pluralidad de ideas. Es el Estado más el mercado; son las políticas públicas junto a la iniciativa privada, siempre en cooperación, lo que posibilita el desarrollo de una comunidad.

Siempre la suma y jamás la resta. Deseamos fervientemente esto y que en el ámbito nacional esto pueda entenderse y llevarse a la práctica.

Quisiera cerrar este discurso con palabras que no me pertenecen, pero que siento como propias:

“La previsibilidad de la democracia implica elaboración y diálogo. El diálogo, para ser efectivo, será un diálogo real que presupondrá el reconocimiento de que no tenemos toda la verdad, de que muchas veces habremos de equivocarnos y que hemos de cometer errores humanos. ¿Para qué escucharíamos si no estuviéramos dispuestos a rectificar conductas?

“El país está enfermo de soberbia y no está ausente del recuerdo colectivo la existencia de falsos diálogos, que, aun con la buena fe de muchos protagonistas, no sirvieron para recibir ideas ajenas y modificar las propias. El diálogo no es nunca la sumatoria de diversos monólogos sino que presupone una actitud creadora e imaginativa por parte de cada uno de los interlocutores.

“Sin la conciencia de la unión nacional será imposible la consolidación de la democracia; sin solidaridad, la democracia perderá sus verdaderos contenidos. Esta llama debe prender en el corazón de cada ciudadano, que debe sentirse llamado antes a los actos de amor que al ejercicio de los resentimientos”.

Estas palabras las pronunció el 10 de diciembre de 1983, al asumir la presidencia de la Nación, el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín. No sólo parece sino que tienen una absoluta vigencia.

En este recinto volvemos a proponer lo que desde nuestro humilde lugar en el mundo hemos hecho: gobernar sin estigmatizar al adversario, saber transitar los conflictos, pensar en grande y trabajar por una ciudad y un país para todos sus ciudadanos.

Dicho todo esto, y reconociendo como siempre la atenta escucha de las señoras y señores concejales, en este acto dejo formalmente abierto el 70 período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.

Muchas gracias.

