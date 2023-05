Los salarios municipales pierden 50 % de bolsillo

Los salarios de los trabajadores municipales a valores constantes en la última semana de mayo habrán registrado una pérdida de bolsillo equivalente al 50 % que impacta en el poder adquisitivo en el presente año.

Se perfila así un contexto en el cual el oficialismo anuncia un superávit, que consiste en la variante de ajuste, tomada sobre los haberes que componen la masa salarial. Las actualizaciones son absorbidas por el ritmo de la inflación mensual, y paulatinamente lima porcentajes que acumulados arrojan una incidencia muy alta en las sumas erogadas en concepto de sueldos. Es el gasto que encabeza el presupuesto.

“Es tremendo como se redujo el espíritu combativo de las huestes de Gilardi, quien entre 2015 y 2019 superó los días de paro que Saúl Ubaldini al presidente Raúl Alfonsín en 6 años. El masivo ingreso de familiares, amigos y novias fueron determinantes para olvidarse de exigir que las paritarias vayan de la mano con el porcentaje de la inflación mensual”, se señala como algunas de las causas según fuentes consultadas.

Que agregaron además: “En enero de 2019 estuvieron 30 días haciendo retención de tareas y con una carpa afuera del palacio municipal por un 1% de aumento más…”

Revertir esta situación no resultará posible si nos atenemos que ya la MGP contraerá fuertes compromisos contractuales con las empresas de recolección de residuos y el predio de disposición final de residuos , que se hallan bajo el régimen de camioneros. Estas cajas se solventarán pisando el salario de los trabajadores que prestan servicios municipales en cualquiera de otros regímenes, salud, educación etc.

Ni en el HCD ni en el DE se levantan voces sobre el ajuste político, que podría morigerar los efectos de caja, y también cuáles son los porcentajes de aumentos que se aplican a través del SITOS.

La situación no es una novedad, para quienes conocen el andar municipal en estos menesteres. No obstante la norma de procedimiento resulta improcedente en un año electoral en el cual están inmersos tanto los partidos políticos, como los funcionarios del DE y todos los componentes del HCD que omiten el tratamiento del tema que recae en una calidad de servicios que no se refleja en los aumentos que se aplican a las tasas.

