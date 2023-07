Los 20 ex intendentes que quieren volver en la provincia

Una veintena de ex intendentes competirán en las elecciones primarias del 13 de agosto con el objetivo de convertirse en candidatos por la revancha en sus municipios. Algunos tienen un pasado más reciente en las comunas, pero otros vuelven a intentarlo tras varios años de haber dejado el cargo. ¿Quiénes son?

Luego de gobernar durante una sola gestión, Martiniano Molina irá en búsqueda de la revancha en Quilmes. En 2015, el cocinero había ganado de la mano de Cambiemos, pero en 2019 no pudo revalidar, y cayó ante Mayra Mendoza, actual intendenta referenciada con La Cámpora. No obstante, primero Molina deberá medirse a nivel interno con el periodista Walter Queijeiro en las PASO de Juntos por el Cambio.

El mismo escenario se dio en General Rodríguez para Darío Kubar, de Juntos por el Cambio, quien en 2015 accedió a la jefatura comunal al ganar las elecciones con el 33,50% de los sufragios. No obstante, no logró la reelección en 2019 y perdió contra Mauro García del Frente de Todos. Ahora, buscará la revancha pero aún no tiene el camino allanado, ya que también deberá medirse con un competidor interno: Walter Fabián Polverini.

También con pasado reciente en la comuna, volverá a presentarse Mauro Poletti en Ramallo. El ex jefe comunal peronista ganó en 2015 con el 43,68 % de los sufragios, pero en 2019 fue vencido por Gustavo Perie de Juntos por el Cambio, en una de las elecciones más parejas de la provincia.

Ahora, para convertirse nuevamente en candidato deberá enfrentar a nivel interno a la dirigente del Frente Renovador y directora de Ternium, Maira Ricciardelli y al referente local del partido Nuevo Encuentro, Elvio Zanazzi. Del otro lado, en Juntos por el Cambio, el actual alcalde también tendrá internas.

Los históricos

Una de las candidaturas más resonantes entre los “ex” es sin duda la de Julio Alak en La Plata. En 1991, cuando tenía 32 años, se convirtió en intendente de la capital provincial por primera vez y gobernó por cuatro periodos hasta 2007, cuando Pablo Bruera le arrebató el poder.

En 2008, fue nombrado director de Aerolíneas Argentinas y, en 2009, designado ministro de Justicia por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y confirmado para el segundo mandato, en diciembre de 2011.

En 2019, Axel Kicillof lo convocó para integrar su gabinete en la provincia de Buenos Aires y lo designó también como ministro de Justicia. Ahora, deberá medirse con cuatro precandidatos internos, pero cuenta con el respaldo público del gobernador.

En tanto, a 20 años de su último gobierno, Enrique Marcelo Honores quiere volver al poder en General Alvarado. El máximo exponente del radicalismo local supo ser jefe comunal durante cuatro períodos y el último terminó en 2003. Ahora, competirá en las internas de Juntos por el Cambio, contra Joaquín Sánchez Charró del PRO.

Con 80 años, el exalcalde del Partido de La Costa, Juan de Jesús, volverá a postularse como precandidato a intendente en las PASO de Unión por la Patria, enfrentando al periodista de C5N Guillermo Favale y al concejal Martín Poustis. Las aspiraciones del dirigente sorprendieron en el municipio, ya que en todo caso, quien sonaba para competir era su hijo, el también exintendente Juan Pablo de Jesús.

En tanto, si de históricos se trata, otro que quiere la revancha es Raúl Othacehé en Merlo. El “Vasco” ostentó seis periodos al frente del Municipio hasta que fue vencido por Gustavo Menéndez en la interna del peronismo en 2015. Ahora, buscará un lugar en las elecciones generales con el sello propio Crecer.

En General La Madrid también reaparece un histórico conocido en las listas de Unión por la Patria: Juan Carlos Pellita, quien fue intendente desde 1991 hasta el 2003. Y nuevamente desde 2007 hasta 2015, cuando perdió ante el actual intendente Martín Randazzo.

En Coronal Pringles, se presenta Aldo Mensi, quien fuera intendente desde 1995 hasta diciembre de 2009 por el radicalismo. Ahora, será contrincante interno en Juntos por el Cambio del actual jefe comunal Lisandro Matzkin.

Asimismo, volverá a competir por la intendencia el referente del peronismo en General Lavalle, Osvaldo Goicoechea, en lista de unidad. El “Vasco” gobernó esa localidad entre 1995 y 2007, y ahora, 16 años después, irá por un cuarto mandato.

Otro dirigente de larga trayectoria que vuelve a aparecer con aspiraciones comunales es Gilberto Alegre en General Villegas. Condujo los destinos de ese municipio por cinco periodos entre 1995 y 2013, cuando asumió como diputado nacional por el Frente Renovador y pidió licencia en la comuna. En las Legislativas 2021, apoyó al espacio Vamos con Vos, que encabezó Florencio Randazzo.

También quiere volver Alfredo “Pichi” Fisher, quien gobernó Laprida entre 2007 y 2019, cuando resolvió presentarse como candidato a senador provincial por la sexta sección electoral y accedió a una banca con el Frente de Todos, a partir de la cual se desempeña como vicepresidente del cuerpo.

En Carmen de Areco, entre los precandidatos de Juntos por el Cambio, en la lista de Diego Santilli, figura el exintendente Marcelo Skansi, definido como vecinalista. El exalcalde gobernó por tres periodos entre 2007 y 2019, cuando perdió ante el actual intendente Iván Villagrán.

Otros nombres conocidos

Un caso paradigmático se da en Tornquist. Gustavo Trankels, quien fuera intendente entre 2007 y 2015, ahora competirá en la interna peronista de Unión por la Patria contra el actual alcalde Sergio Bordoni, quien le arrebató la intendencia cuando se postuló bajo el sello Cambiemos.

En las listas de Chivilcoy y con un partido propio que se llama “Hacer”, aparece Ariel Franetovich, quien fue intendente desde 2003 hasta 2009, cuando fue convocado para ejercer como ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires.

Tras varios años, Darío Golía de Chacabuco, también quiere volver: ocupó la intendencia entre 2003 y 2011, y busca un nuevo mandato en la interna de Unión por la Patria. Actualmente se desempeña como concejal.

Jorge Eijó, en tanto, gobernó General Belgrano entre 2011 y 2015, y ahora volverá al ruedo como único candidato de Unión por la Patria en ese municipio. Deberá enfrentar al actual intendente Osvaldo Dinápoli, quien busca su tercer mandato consecutivo.

En Daireaux, otro que renovó sus aspiraciones es el radical Esteban Jorge Hernando, quien asumió como intendente en 2009 en reemplazo de Luis Alberto Oliver, y revalidó su cargo en 2011, pero perdió en 2015. Competirá en la lista de Néstor Grindetti y Patricia Bullrich. (DIB) MCH

Por Marien Chaluf, de la redacción de DIB

