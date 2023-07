Lo atendieron a Rabinovich, el cenador de Palermo Soho

Llegó como la mano derecha del intendente. La clase mutante del PRO ávido de territorialidad cae en los excesos que la política lamentablemente permite. Alejandro Rabinovich opera en las esferas del rebote mediático que lo favorecen.

En las últimas horas desde algunos sectores vinculados a su actividad lo atendieron por las redes sociales, dándose como eximido en torno a las responsabilidades que le caben tanto al oficialismo y a la oposición, lo que se denominan golpes bajos.

No caminó la Quinta Sección Electoral, aunque en 2021 Guillermo Montenegro hizo valer su condición (como lo hizo con Lauría) y elevó a senador provincial a Rabinovich, quien no ha sabido granjearse la amistad ni de colaboradores ni de sus pares. No obstante accedió a la presidencia de su bloque y a una caja exorbitante que ha sabido dimensionar el diario La Nación en completos informes.

No sólo la soberbia lo caracteriza, según quienes lo han tratado en virtud de sus funciones, sino que lo desvela el clima de negocios que lo acercó y lo mantiene vigente como hombre de referencia: Cuando todavía se podía escuchar “Basta de Montenegrismo” o “Están locos quieren llevar a Rabinovich como candidato a senador”. Lo limitaron con sólo los votos de Tandil y Balcarce, pero por la diferencia en Mar del Plata calzó en una de las bancas en juego.

Los entremeses del poder siempre generan versiones y rumores de rumbosa calaña, que lo ubican en un perfil complicado por varias aristas. El tema de la utilización del uso de la inteligencia pública que emana de ubicaciones privilegiadas que dota el poder político. Ya lo han catalogado en esa fase de advertencia. Las cenas son algunos de sus excesos que prolijamente cubren mediáticamente y protegen su información en off.

Cambios próximos y alejamientos no serían ajenos a esas actividades, e insisten que no siempre sólo las secciones de la política se ocuparán de él. Es un desconocido en los 27 distritos de la Quinta Sección Electoral, de los mayores abusos que la democracia ha podido concebir , y en la que General Puerredon ha incurrido instalando como legislador a este residente de Palermo Soho.

La grieta y el kirchnerismo del conurbano, que ostentan intendentes del PJ que habitan en Puerto Madero, que tanto molestan a la oposición, tienen en Rabinovich a su dignatario en la Cámara Alta de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

