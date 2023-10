Ley de Alquileres: afirman que “si la intención era tener mejor oferta, no lo va a conseguir”

En lo que fue una sesión maratónica en el congreso argentino, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Alquileres con 128 votos a favor, 114 en contra y 0 abstenciones. La ley había sido sancionada en junio del 2020, pero había resultado poco favorable tanto para inquilinos como para propietarios.

Oscar Cherú, secretario general del Colegio de Martilleros sobre las modificaciones y cuál es el punto de vista de los colegiados: “Acá el problema es la falta de oferta de propiedades. Si la intención era tener mejor oferta, creo que, con esta modificación, ojalá nos equivoquemos, no lo va a conseguir. Porque el propietario sigue pensando y creyendo que esto es un perjuicio para su bolsillo y todo lo que se viene hablando y discutiendo en los últimos meses no creo que lo vaya a empeorar, pero no lo va a mejorar”.

Las modificaciones que se hicieron fueron respecto a la actualización de los contratos, que pasará de ser anual a semestral (6 meses) y para ello se utilizará el coeficiente de Casa Propia, que es el mismo que utiliza el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat nacional en los planes Procrear II. “No teníamos expectativas sobre esta reforma, estábamos por la línea de que los contratos se reduzcan a 24 meses con actualización semestral, pero manteniendo el índice que actualiza actualmente. Este coeficiente que se sancionó el día de ayer en principio será un índice de actualización inferior al vigente, con lo cual no creo en principio que vaya a mejorar la situación”, comentó Cherú.

Sobre este coeficiente, el Secretario explicó: “Es bastante complejo. Son índices que emite el Ministerio de Hábitat y el Banco Central así que no son números que uno pueda estar agarrando para hacer una comparación, sino que se van a ir informando, hoy calcularlo es muy complejo para nosotros, pero se sabe que va a ser menor al ICL actual, va a dar un 40 o 50% menos”.

“Voy a seguir creyendo en las buenas intenciones de los legisladores, pero en definitiva no son conocedores de lo que nosotros si conocemos. Si bien escucharon, todo lo que trasmitimos no fue aplicado en esta ley, hay una disociación entre lo que piensan los legisladores y lo que ocurre en la práctica”, dijo Cherú sobre el interés de los legisladores en pasar esta ley y agregó: “Nosotros nos sentimos totalmente capacitados para poder transmitir lo que vemos a diario. No es que hoy el inquilino no está dispuesto a pagar un alquiler mayor, el gran problema es la falta de oferta y para tentar al propietario en este contexto inflacionario, sin duda hay dar las herramientas adecuadas”.

Alquileres para la temporada de verano

Llegando a fin de año, muchos turistas que eligen vacacionar en Mar del Plata empiezan a buscar opciones para alquilar, pero los precios que encuentran son dispares o la oferta difícil de encontrar. Cherú comentó el panorama que observa el colegio este año: “La oferta de temporada va a ser importante porque está esa gente que está acostumbrada a alquilar, y se va a ampliar incluso porque hubo un importante número de propiedades que no se alquilan por 36 meses que se alquilaron a estudiantes durante el año”.

“Nosotros insistimos y nuestra sugerencia ha sido siempre que trabajemos en pesos por una cuestión lógica: el grueso del público que viene a la ciudad son asalariados que vienen en pesos. Entendemos que los valores van a sufrir una variación de forma constante ahora, por lo menos son un punto de partida para empezar a tener en cuenta los valores sugeridos. Esto no quiere decir que desconozcamos el momento que estamos viviendo, e insisto, se van a ir ajustando, pero el público es público asalariado y le tenemos que hablar a ellos. La palabra dólar más allá de todo esto no tiene que estar en este tipo de locaciones, porque a la gente hay que facilitarle las cosas y no complicárselas”, resaltó Cherú. PortalUNMDP

