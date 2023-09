La reelección de Montenegro necesita horas extras y trabajo a destajo

El 22 de octubre el electorado de Mar del Plata examinará y evaluará el 2019 / 2023 de Guillermo Montenegro. Su capacidad de gestión, de gobierno y administración de la hacienda municipal. Cómo llegó a la intendencia y el contexto político que lo acompañó encabezado por María Eugenia Vidal con un auxilio de recursos provinciales que hoy maneja Axel Xicillof, y esto no es un dato menor.

¿Qué significa “se nos cayó la marca”? Una expresión que deja oír su círculo de allegados para describir el momento. Que muy posiblemente la tracción de Bullrich / Grindetti no alteren el amperímetro, la intensidad de la actitud y aptitud que miden una relación que llega magullada por una interna del PRO, que involucró a los aliados de la coalición.

La grieta se abrió, desapareció, a gusto o disgusto de las adhesiones que pueden acompañar a la LLA, que ya tiene un 27 % de piso según las PASO . Nadie sabe quién es Rolando Demaio y tampoco se sabrá demasiado de aquí al 22 de octubre, con ese nivel de desconocimiento pescó el 22 % el 13 de agosto.

La grieta dejó a 10.000 votos de diferencia entre JxC y el FdT hace 4 años, hoy Milei instaló un nuevo contexto electoral, en el camión de la distribución está la llave. Hoy según algunas fuentes en este escenario de tercios la elección municipal puede definirse con un 34 %

Y la pregunta que abre un dilema : ¿Sabe Montenegro lo qué ocurre en sus secretarías y entes descentralizados? ¿Fue sólo un descuido de Balmaceda? O hay una distracción permanente, porque se prioriza el funcionamiento que apunta a determinadas cajas, que nunca se desentiende de las mismas.

La dependencia de la Secretaria de Cultura dentro del EMTUR es un manejo que aumenta el espacio lilito, que hoy es casi inexistente en Mar del Plata, Carrió ya no es potente. Angélica González preside la Comisión de Obras en el HCD, estratégica en cuestiones de excepciones de miles de metros cuadrados en áreas del mayor valor inmobiliario de la ciudad.

Bernardo Martín y Carla Ardanaz hallaron su coto a través del manejo del turismo balneario de cabotaje debido al valor del dólar y del Previaje que ya va por su quinta edición. Cazan en el zoológico y hacen promociones orientadas a ciudades aledañas, sin que se tenga registro de la asistencia de turistas extranjeros a nuestro ciudad, que prefieren la nieve, el clásico NO argentino, las cataratas, la propia CABA y hasta la costa patagónica.

El arribo de Guido García en tercer lugar de la lista de concejales, abona este avance de la CC que tiene directa relación con la definida “caída de la marca”, pero que sin embargo se inserta en modo GM, ahora sin Carrió y sus enviadas a cerrar acuerdos compañeras del intendente en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Hay señales de abombamiento de cómo sigue esta historia . ¿Montenegro va a hacer de acá al 2027 lo que no hizo entre 2019/2023? Ya ha experimentado a través de decretos que comprometen millonarios recursos de empresas ajenas a la ciudad, e impactan sobre futuros turnos de gobierno, como en el caso de las fotomultas, cuyas sanciones económicas están indexadas al valor del litro de nafta.

Pero también han ganado estado deliberativo licitaciones de espacios publicitarios en la vía pública, ampliación de la zona de estacionamiento medido, una nueva ordenanza para carga y descarga en el micro centro y corredores gastronómicos, son señales de ir preparando el terreno para un próximo período de una reelección que está en proceso electoral. Tal vez sea el plan de gobierno que no explicitó en 2019, como es elocuente

El abandono del Parque Camet, que describe el fallo judicial contencioso administrativo, y además fija plazos de reparación, ha sido un serio llamado de atención para el gobierno municipal. ¿Está desvinculado este hecho con otros similares que se registran en el CEMA, Asilo Municipal de Ancianos, los cementerios municipales, Biblioteca Municipal, la techada del Estadio Mundialista, el predio de disposición final? Todos sin embargo parecen responder a un sello de gestión que ha caracterizado a JxC desde la llegada de GM.

Una fuente irrefutable consultada por mdphoy.com habló de una deuda de $ 1.500.000.000.- del gobierno de Axel Kicillof que registra OSSE por obras ejecutadas por la sociedad de Estado cuyo mayor accionista es el HCD. No obstante, el silencio apabulla en el recinto que preside Marina Sánchez Herrero, quien ya ha marcado distancia con el jefe comunal, propia del enredo político en la interna PRO, donde jugó su esposo el diputado provincial Maximiliano Abad.

Más complicaciones, las fisuras que dejaron las PASO en el oficialismo y la desconfianza entre los aliados, vuelven difícil los entendimientos de los sectores en pugna. Y el lento despegue de Bullrich conspira en los gestos que dejan expuesto al candidato que a regañadientes se vistió para la reelección. Hoy tiene su agenda propia pero también la sensación que le han marcado la cancha.

Slogans como “La ciudad del sí” o “Tenemos todo”, ayudan relativamente en el ruedo de la campaña o no se percibe en la totalidad de los barrios adyacentes a Champagnat, Juan B Justo y al Norte de Avda. Constitución, donde no sólo perdió sino que hasta se ubicó en tercer lugar. No hay señales de recuperación posible en esos vastos sectores de la ciudad.

.