La izquierda local decidió no pronunciarse ante el ballotage, pero le ofreció un guiño a Massa como el mal menor

“El durísimo golpe que recibió el ultraderechista Milei lo llevó a pactar con Patricia Bullrich y Mauricio Macri. O sea, con parte de la misma casta que criticaba. Y un amplio sector votó a Massa como un freno ante el temor a que gane la derecha”., se señaló en el comunicado oficial de la izquierda local.

“Nuestra primera definición es llamar a los trabajadores y jóvenes a no votar a Milei y su reaccionario proyecto antiderechos y negacionista al cual hay que ponerle un freno”, remarcaron desde el inicio del comunicado en la izquierda local. Y siguió: “A la vez, sobre la base de que no son proyectos iguales, entendemos la voluntad democrática de quienes votaron a Massa para que no gane La Libertad Avanza (LLA), por lo tanto, no llamaremos al voto en blanco ni haremos campaña en ese sentido”.

“Opinamos que el proyecto de Massa no es solución para los graves problemas del país y del pueblo trabajador, por el contrario, es quién hoy aplica un duro ajuste con inflación, salarios bajos y aumento de la pobreza”, se dejó en claro desde el MST en el FIT. A lo que se agregó: “Si gana, seguramente con muchos y muchas de sus votantes estaremos juntos defendiendo los derechos sociales y democráticos que intentará vulnerar”.

El comunicado fue apoyado por Sonia Magasinik, dirigente de MST local, y Cele Fierro y Alejandro Bodart, desde la dirección nacional del espacio en el Frente de Izquierda Unidad.