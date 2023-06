La Fiscalía decidió mantener la clausura de la tribuna Sívori tras la muerte del hincha de River

Celsa Ramírez, a cargo de la Fiscalía de Eventos Masivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resolvió mantener la clausura de la tribuna Sívori del Estadio Monumental para continuar con la investigación de la muerte de Pablo Serrano, el hincha de River que falleció en el encuentro del sábado entre el Millonario y Defensa y Justicia.

Según información a la que accedió TyCSports.com, la medida se mantendrá -al menos- por las próximas 24 horas y no alcanzará al resto de las tribunas (Belgrano, Centenario y San Martín) del Antonio Vespucio Liberti.

En tanto, el Millonario presentará elementos probatorios a primera hora de este lunes para tratar a toda costa de levantar la clausura. Sin embargo, la única forma de que esto suceda es que los papeles que presente River sean lo suficientemente contundentes como para revertir la situación. Hay que recordar que la Fiscalía está trabajando sobre la hipótesis de que se trató de un accidente, mientras que el club de Núñez emitió un comunicado en el que aseguraban que el hombre de 53 años “saltó al vacío” y que “no hubo violencia”.

Una de los interrogantes que se presentaron por estas horas es qué pasará con la tribuna clausurada para el encuentro que la Banda disputará este miércoles, desde las 21.30, contra Fluminense en el Monumental, que será clave para determinar el camino del equipo de Martín Demichelis en la Copa Libertadores.

Por un lado, la fiscal Celsa Ramírez no quiere que se juegue con público en esa tribuna en particular. Su idea es apuntarle a la seguridad privada del club en las responsabilidades por la muerte de Serrano y busca que la medida se mantenga. Sin embargo, fuentes judiciales a las que accedió TyCSports.com afirman que esta postura es endeble y que no tiene peso.

En otro sentido, desde las oficinas del Antonio Vespucio Liberti son optimistas respecto de esta compleja situación y consideran que River podrá jugar con el estadio repleto ante el Flu. Por eso, la dirigencia encabezada por Jorge Brito se está moviendo sin descanso para poder lograr que la medida que cae sobre la tribuna Sívori se levante antes del miércoles.

…

Comparte esto: Twitter

Facebook