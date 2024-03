La caja y el voto: Abad, el sosías de Lousteau en el Senado Nacional

El intendente Guillermo Montenegro considera a Maximiliano Abad como su “único socio político” quien en la Cámara Alta tuvo su debut absteniéndose con su voto sobre la anulación del DNU, cuya aprobación impulsaba el oficialismo a través de la Cámara de Senadores.

Luego de que el Senado rechazara el DNU, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó en particular al radical Martín Lousteau y consideró que su voto negativo fue en respuesta a que “ le sacaron la caja de las universidades”. Además, calificó el resultado de la votación como “una victoria a lo pirro” para la oposición, ya que fue “ganar para perder”.

Abad había vendido su influencia en territorio bonaerense, como presidente de la UCR provincial, a la ahora ministra Patricia Bullrich, quien hasta había evaluado llevarlo como candidato a la vicepresidencia en la fórmula presidencial que compitió con Milei y con Massa en 2023.

Las cajas de las universidades son comunes a Lousteau y Abad. Pero Bullrich fue más allá para que no quedaran dudas: “Asintió cuando le preguntaron si el ex ministro de Economía “hace política con la educación pública” y afirmó que “maneja cajas y contratos en las universidades”. “Lo digo yo porque es la verdad . Le tocaron la caja y cuatro universidades que no se formaron y ahora el señor Lousteau te vota en contra”, dijo a La Nación+

El camuflaje de la abstención de Abad tiene el mismo gusto que el voto negativo de Lousteau. El senador nacional por Mar del Plata, ya no es un referente partidario confiable para los intendentes de ese signo político, y en la reciente cumbre de Tandil de intendentes radicales bonaerenses no fue ni mencionado ni invitado.

Abad celebra como propio el avance del PRO con Montenegro y ostenta que en General Pueyrredon JxC es exitosa y sigue existiendo en función del último resultado electoral. Facilitó la dinámica amarilla, compartió listas y compartió el loteo en el gabinete municipal, restándole competencia a la UCR y sumiéndola a furgón de cola.

A tal punto, que en Tandil armó lista con un candidato opositor al intendente Lunghi a quien en su campaña calificó como “Un barón del conurbano” , cuando en realidad el pediatra Miguel Lunghi, de impecable gestión y con perfil de estadista elevó a Tandil al podio de ciudades de hasta 150.000 habitantes del Mercosur.

Tandil es una de las tres ciudades deseadas en el país por su política de salud, seguridad, educación, generó el eje público – privado como articulador de su crecimiento, que se manifiesta con la continúa radicación de familias que provienen de CABA y el GBA. Todos los medios de difusión nacional, gráficos, radiales y televisivos reflejan con matices esta evolución, sin excepciones. Abad en lugar de usarlo como bandera lo combatió y trabajó para dividir al radicalismo tandilense. Un delirio político propio de quien conduce a su tropa al fracaso.

En la ventana del espacio que ocupó como autoridad del bloque radical en la Cámara de Diputados de la Provincia, se produjo el Caso Chocolate y una de sus legisladoras, la senadora Flavia Delmonte convive con un pedido de desafuero, mientras que también es citada por la justicia dentro de la misma investigación la concejal Marianella Romero.

Abad en 2019 militó a Cristián Ribaudo como candidato a la presidencia de Boca, y en cambio en el 2023, apoyó a Riquelme desde su estructura político partidaria. Ya no es la disputa del poder como característica sino acceder al poder a como dé lugar. Los archivos dieron cuenta que cuando Bullrich se decidió por Luis Petri lo hizo por sus valores y principios. Quien competía con Petri era precisamente Maximiliano Abad. No hace falta ningún dibujito.

Cómo presidente de la UCR no fue candidato ni a intendente ni a gobernador, raro. La rosca es su especialidad para alcanzar beneficios personales en columna de listas sábanas que han permitido por ejemplo convertir a Marina Sánchez Herrero como presidenta del Concejo Deliberante, una práctica nepotista que enriquece y disfruta desde el poder en las sombras. Cero empatía, bajo nivel de conocimiento y magras mediciones lo han acompañado a este empinado dignatario de la casta política.

Comparte esto: Facebook

X