Kicillof le respondió con dureza a Milei sobre las finanzas de la Provincia: “Es un ignorante”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó hoy “ignorante” al presidente Javier Milei” después de que el mandatario lo acusara de generar “déficit fiscal” en la provincia (y lo llamara “enano comunista”), al tiempo que volvió a rechazar la caracterización de “terroristas” que el gobierno nacional endilgó a los manifestantes detenidos el durante la macha al Congreso para oponerse a la Ley Bases, el miércoles pasado.

“No es una provincia que tenga ni los recursos o gastos para ser derrochadora de algo. No lo hubo nunca”, dijo Kicillof respecto de déficit señalado por el Presidente. La Provincia “tiene una cuestión estructural con la coparticipación. Todo eso lo han recortado. Mientras nos sacan los recursos, hay cada vez más necesidades y demandas“, señaló el Gobernador en una entrevista radial tras regresar de Roma, donde mantuvo dos entrevistas con el Papa Francisco.

En ese marco, Kicillof calificó de “ignorante” a Milei. “Lo que dice es mentira, no tiene un sólo argumento, además no conoce los temas, entonces o inventa o agrede. A mí me lo hace personalmente, pero yo no entro en chicanas, el problema es con los maestros, con los que se toman el bondi, con la seguridad. Toda la responsabilidad es de él, y la poca recaudación que hay, es por la crisis que va generando”, argumentó el mandatario provincial.

“Lo que tiene que hacer es devolverle a la provincia y a todas las provincias los recursos que legalmente les sustrajeron”, insistió Kicillof.

Por otra parte, el gobernador insistió en el rechazo al enfoque promovido desde el gobierno sobre la represión en el Congreso. “Fue una manifestación a la que asistieron muchísimos sectores, mucha gente movilizada espontáneamente. No sé de qué están hablando. Es una aberración caracterizarlo de esa manera”, señaló el gobernador respecto de la calificación de “terrorismo” a los manifestantes, a quienes también se les adjudicó participar de un intento de “golpe de Estado”.

“Es muy evidente que están intentando convertir una posición democrática en una victimización que no ocurrió ni existió. Quieren plantear fantasmas, es muy feo y muy triste ver a un gobierno denunciar golpe de Estado y terrorismo en una marcha pacífica”, dijo Kicillof, quien reiteró además el pedido para liberar a los detenidos. (DIB) AL

