Juan Román Riquelme palpitó los duelos ante Palmeiras y River: “Es lo que uno sueña como futbolista”

A Boca se le avecina la semana más importante del año con Palmeiras, por la semifinal de la Copa Libertadores, y el Superclásico ante River, por la Copa de la Liga, y el vicepresidente Juan Román Riquelme tomó la palabra para palpitar los choques, en un diálogo con ESPN.

Como suele hacer en la antesala a choque decisivos de su equipo, Riquelme declaró sobre el presente de Boca y cómo lo ve, pero en esta ocasión previo a tres partidos que pueden determinar el año futbolístico de su gestión, con las elecciones en diciembre en el horizonte.

El oriundo de Don Torcuato no esquivó y habló de todo: analizó la semi ante el Verdao, el césped sintético en el que jugarán en la vuelta, el optimismo y el suelo por la séptima Libertadores, el presente del uruguayo Edinson Cavani, River y más temas como el arbitraje del fútbol argentino, la competitividad del torneo y la situación del Colo Barco.

“Barco tiene contrato hasta diciembre de 2024. Le pasa lo mismo que le pasó a Medina, Varela… Al comienzo arranca de maravilla, ahora tiene algunos partidos malos. Va a volver a tener partidos buenos, después algunos malos hasta que después sea regular como Medina. A Medina le costó, fue el primero que debutó con nosotros y hoy parece un veterano por cómo juega. A Zeballos también le pasa lo mismo”. Ortega, el jugador al que Riquelme disfrutaba enfrentar

“Cuando yo era futbolista, quería que Ortega jugara siempre porque me tocaba verlo de cerquita. Disfruto del juego”. El césped sintético de Palmeiras que advirtió Chiquito Romero

“Por más que no sean vistosos, saben a lo que juegan y vamos a tener que ir a jugar a una cancha de alfombra, que no es lo mismo que la tierra. Nosotros eso lo tenemos en cuenta”.

Jugar ante River en medio de la semi con Palmeiras “No es extraño, es maravilloso. Es lo que uno sueña como futbolista. Yo sueño con que el entrenador me elija para jugar un Superclásico y jugar la semifinal de la Copa Libertadores. Para Boca es una maravilla, cualquier otro equipo del fútbol argentino quisiera estar en esta situación”. No obstante, aclaró: “Quizás los organizadores podrían haber visto la fecha de la semifinal para que los clásicos se jugaran en otra semana, pero es lo que tocó y estamos muy felices de tener el problema de si vamos a llegar más cansados a la vuelta de semifinal o si River va a llegar más descansado que nosotros. No pasa nada, lo disfrutamos”

Rendido ante Edinson Cavani “Para mí ver a Cavani con el uniforme de nuestro club es un sueño. Verlo cada vez que llegó al club, con la felicidad que tiene de estar en nuestro club, saludarlo, abrazarlo y cada día me digo ‘Cavani juega en nuestro club’. Le podés reprochar que no meta un gol, pero después corre a todos, compite al máximo… De eso no tiene dudas ninguno. Y es algo hermoso para los más chicos. Para Zeballos, Barco, Medina, Equi Fernández, Langoni… Es una maravilla tenerlo. Ojalá lo puedan disfrutar y aprender”.

La autocrítica hacia el juego de Boca “Si queremos llegar hasta el final tanto en Copa Argentina como en la Copa Libertadores está claro que tenemos que mejorar. Está clarísimo. Tenemos confianza porque creemos que tenemos buenos jugadores, con mucha experiencia, y con el apoyo de la gente creemos que el jueves vamos a hacer un buen partido”. Y apuntó a la distracción por la Libertadores: “Yo sé que acá el entrenador habla mucho con los jugadores más grandes. Desde mi lugar lo que puedo decir es que cuando estás en la semifinal de la Copa Libertadores, quieras o no, tenés la cabeza en eso. Y pasa seguido. Inconscientemente. Me pasaba a mí que en los partidos de Copa estaba con todos los sentidos y en los del torneo argentino quizás no. Nos está pasando a nosotros en algunos momentos y la gente nos lo hace sentir”.

Riquelme destacó la dificultad del fútbol argentino “De afuera siempre se ven las cosas muy fácil. Uno puede decir ‘por qué no hizo esto’ o ‘por qué no hizo lo otro’. Me pasa a mí que a veces no me doy cuenta y digo ‘pucha, hay que estar ahí dentro’. El jugador de fútbol toma decisiones cada segundo. Pero uno quiere siempre que el equipo juegue bien, que haga las cosas de la mejor manera, que el hincha esté contento…”. Y sumó: “El fútbol argentino es muy parejo. Un equipo gana dos o tres partidos seguidos y decimos que es una maravilla, después ese mismo pierde dos consecutivos y la gente está nerviosa. Independiente hace tres fechas atrás era eso, Huracán lo mismo y el que iba bien si pierde dos partidos seguidos le pasa lo mismo. Es el fútbol más difícil, si acá te va bien afuera se te hace más fácil”. El presente de Boca y optimismo de cara a Palmeiras

“Cuando nos tocaba jugar a nosotros, jugábamos la Copa Libertadores de enero a mayo o junio. Cuando vos venías de jugar el torneo argentino, te concentrabas solo en la Copa Libertadores. Si vos terminabas a mitad de tabla en el torneo y estabas en semifinal de la Libertadores se decía que era una maravilla lo que hacías porque venías de ser campeón. Este equipo nuestro viene de ser bicampeón del fútbol argentino, le ganó la final a Patronato en el primer semestre, ahora se encuentra en cuartos de Copa Argentina ante un rival muy bueno como es Talleres, estamos semifinal de Copa Libertadores representando al fútbol argentino contra equipos brasileños y eso nos pone muy contentos. Y añadió: “Después cuando uno juega mal tiene que mejorar, pero los partidos de Copa son distintos a todos. La ilusión, el sueño, el miedo… Todo te hace disfrutar y competir más. No tengo dudas que el equipo compitiendo al máximo tiene muchas chances de ganar. Necesitamos hacer un buen partido y lo más importante es ganar”. Sobre el plantel y la obsesión por la séptima Libertadores

“Nosotros tenemos un grupo de jugadores de gente grande mezclada con chicos, el cual se ha acostumbrado a competir. Después de Racing, tienen la cabeza puesta en el partido de este jueves y es lógico que tengan partidos buenos como tuvieron en Santiago y después bajen un poco”. Y agregó: “Me tocó ser futbolista, me tocó jugar en este club… No es fácil ser semifinalista de la Copa y ellos se encuentran cerca, tienen la ilusión de llegar a la final. Nos quedan tres partidos. El jueves será un gran día para la gente y el cuerpo técnico. Si hacemos las cosas bien tenemos grandes chances de ganar”.

El arbitraje argentino “Los árbitros intentan hacer las cosas lo mejor posible, nosotros lo que pretendemos como club, tanto en la Copa Libertadores como en el torneo argentino, es competir. Que si el árbitro se equivoca sea para los dos lados y que al final termine ganando el que mejor juega”.