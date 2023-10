Invertir en empresas: ¿Qué es una ON y cómo operarla??

¿Son inversiones para perfiles conservadores? ¿Qué diferencias tienen con las acciones? En esta nota de educación financiera, producida en el marco del Programa Incluir de la banca pública bonaerense, te ofrecemos las respuestas a esos interrogantes sobre las Obligaciones Negociables (ONs), una de las opciones de inversión que podés elegir en la oferta de Banco Provincia.?

Invertir en el mercado de capitales parece una tarea sofisticada para las y los ahorristas, pero en verdad no lo es. No obstante, es necesario contar con información y conocer los distintos instrumentos disponibles para poder elegir el que más se adecúe a la necesidad de cada persona y poder así obtener una ganancia o interés.

Las Obligaciones Negociables (ONs) son instrumentos financieros de deuda similares a los bonos, pero emitidos especialmente por las empresas para conseguir financiación del público en general, el cual oficia como inversionista. Las ONs les permiten a las personas inversoras conseguir recursos más económicos, ya que pagan una tasa de inversión que por lo general es más barata que la de los préstamos ordinarios.

Las empresas que emiten estos títulos pertenecen a distintas industrias como la energética, la de consumo masivo o la agrícola, entre otras. A diferencia de los bonos públicos, las Obligaciones Negociables son emitidas por empresas privadas, mientras que los primeros son emitidos por entes públicos.

Por lo general, las empresas pueden volcarse al mercado de capitales para financiar proyectos de inversión, para la adquisición de activos, de capital de trabajo, o para refinanciar o reestructurar pasivos u otras actividades productivas.?

Quienes invierten en bonos u Obligaciones Negociables (ON) compran parte de la deuda de la empresa y en lugar de convertirse en socio, se convierte en acreedor.?En este sentido, una acción se diferencia de un bono principalmente en que el comprador de la acción pasa a ser dueño de la firma, en proporción a la cantidad que haya adquirido.

¿Cuál es el destino de fondos?

¿Cuál es la diferencia con una acción?

Con la compra de una acción, el inversor está comprando una pequeña porción de una empresa, convirtiéndose en socio de esta. Mientras que, con la compra de una ON, el inversor se convierte en acreedor de la misma.

¿En qué moneda se puede?suscribir las?Obligaciones?Negociables??

Las ON se pueden suscribir en pesos, en?dólares estadounidenses o a través de la entrega de otras ON, esto va a depender de las condiciones de emisión de cada ON.

¿Existe?alguna restricción para?invertir en?Obligaciones Negociables??

Algunas ONs solo pueden ser adquiridas por inversores calificados o poseen algún importe mínimo a partir del cual se puede invertir. Hay que tener en cuenta que para suscripción de ONs con dólares estadounidenses los inversores no que haber comprado dólar oficial en los últimos 90 días, y que se comprometen a no hacerlo en los 90 días posteriores.

¿Existe un plazo de duración establecido para las obligaciones negociables??

El plazo?lo establece la empresa en el Aviso de Suscripción,?de acuerdo a características propias, el horizonte de sus proyectos de inversión y sus necesidades de financiamiento.

¿Cómo se deben pagar las obligaciones negociables??

El pago del capital puede variar de acuerdo a lo establecido por la empresa en los documentos de la transacción pudiendo ser integro al vencimiento o en cuotas. Las amortizaciones de capital y/o pago de intereses pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Además, el pago es al vencimiento con posibilidad de establecer períodos de gracia para iniciar los pagos.?

¿Cómo invertir en Obligaciones Negociables desde Banco Provincia?

Las y los clientes del Banco pueden realizar este tipo de inversión a través de la Banca Internet Provincia (BIP) o de forma presencial en una sucursal.?

Si?querés?saber más sobre las diferentes opciones de inversión que ofrece Banco Provincia?podés?comunicarte con nuestro Centro de Inversiones, dependiente de la Gerencia Servicios Financieros, a través del 0810-222-2776, opción 2 > 7, de lunes a viernes de 9 a 19 horas.

¿Qué tipo de perfil de inversor/a suelen?suscribir las ON? ¿Conservador, medido o arriesgado??

Moderado y agresivo. Los inversores e inversoras con perfil moderado son aquellas personas que buscan una apreciación moderada del capital. A diferencia del perfil conservador están dispuesto a invertir a un plazo de tiempo mayor, pero sin incurrir en demasiados riesgos.

Mientras que las personas con perfil agresivo son aquellas cuyo principal objetivo es maximizar el rendimiento de la cartera. Para eso hay que asumir un mayor nivel de riesgo y un horizonte temporal de largo plazo, que permite la recuperación de eventuales pérdidas de capital en lo inmediato.

