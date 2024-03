Insólito: Si hay plata, pero la MGP no cobra; No armaron sistema de recaudación

Ayer operó el primer vencimiento de la sobretasa a la carga de combustible. Y el sistema no operó porque aún restan pasos en su implementación, se informó extraoficialmente de la Agencia de Recaudación Municipal. Estaciones de servicio YPF, Shell, Axion y Puma no hallaron operativo el dispositivo municipal creado a los efectos de ingresar la cobranza de 22 días de febrero.

Insólito cuando cae la recaudación y se recurre a descubiertos bancarios para que no haya paros de trabajadores municipales, mientras desvela el crecimiento de la cobrabilidad. Serán cuestiones del momento, seguramente.

Pero ya agotada la segunda luna de miel de 100 días, tras la reelección de Montenegro, parece que ya definitivamente han adoptado el ritmo de la siesta santiagueña. Faltan como 1.500 días para el 10 de diciembre de 2027. La tendencia es la complicación en todos los frentes con la sucesión abierta.

“El Intendente nos dijo que cuando no hay dinero la solución para poder brindar los servicios son tres: siendo austeros, siendo ordenados y siendo creativos”, expresó a la prensa Mauro Martinelli a quien el intendente municipal le dejó la botonera del D.E.

No estaría ocurriendo como política, en el paso previo a un ensayo libertario en el elenco oficialista, donde no existe claridad sobre que arco qué hay que patear. Después de los 50 palos para probar un bocado con la señora Mirtha, la austeridad no fue un reflejo sino el rango que miden, en ese aspecto, como la pleitesía al ciudadano ilustre.

La pesquisa entablada sobre las horas extras en todas las dependencias municipales dejó en descubierto cómo el sellado de horas extras fue la única política de personal. Estalla cuando las horas extras forman parte del sueldo y son un adicional fijo. Fue una moneda de cambio con el STM. ¿Hablando de orden, se sentó el gremio a hablar sobre el estacionamiento medido? ¿O tampoco hay orden, como no hay austeridad?

Y finalmente, “aplicar creatividad a la gestión, para dar respuesta a los vecinos” . La movida creando la sobretasa a la carga de combustible fue una apuesta fuerte, fue casi como un rapto de ingenio. Es el desafío que se rechaza en todas las tribunas del país, que están en la onda del “Peluca” mayor de la Argentina. ¿Qué pasa con la cobranza de la sobretasa a la carga de combustible?

