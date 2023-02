Ibarra rompió el silencio en Boca: “Del equipo me preocupa todo”

En una imprevista rueda de prensa, Hugo Ibarra rompió el silencio y se refirió a la imagen que dejó Boca el último sábado en la derrota ante Talleres. El entrenador no esquivó las preguntas sobre el andar del equipo y fue autocrítico. “Me preocupa todo”, aseguró.

El técnico del Xeneize manifestó que el conjunto azul y oro no ha mostrado su mejor imagen en este arranque de la Liga Profesional. “Del equipo me preocupa todo, pero lo tengo que trabajar en la semana, día a día. Ojalá el fin de semana se pueda dar. Hay entrenamientos que lo hacemos muy bien y a veces no se lleva a cabo en los partidos, también por el rival. Me quedo conforme con algunos pasajes de los partidos en la Bombonera, sobre todo el primer tiempo que lo hicieron muy bien, y si se puede sostener el segundo mejor”, indicó.

De todos modos, Ibarra también remarcó que recién están volviendo de la pretemporada y pidió tiempo. “Después de tres meses de inactividad es difícil jugar. Me ha pasado como jugador, tengo la tranquilidad de que mi equipo va a salir, hay que tener paciencia“, afirmó.

