Histórico: Tandil genera energía y se convierte en proveedora eléctrica de CAMMESA

Tandil ingresó como proveedora de energía de CAMMESA, lo cual constituye un hecho histórico para la ciudad que se ha planificado durante la gestión del intendente Miguel Lunghi, y cierra un ciclo virtuoso como es la generación de energía a través del tratamiento de residuos, cuyo volumen irá creciendo en varias etapas, como precisaron los técnicos que intervinieron en el proceso.

Este jueves el Presidente de la Usina Popular y Municipal de Tandil, Matías Civale; el intendente Miguel Lunghi; y el Diputado Nacional, Rogelio Iparraguirre; encabezaron un encuentro en el que se brindaron detalles del proyecto de construcción de una planta de biogás, que permitirá generar electricidad con residuos orgánicos tratados en un biodigestor.

En el encuentro, que se realizó en la sede de la Usina, participaron integrantes del directorio y personal jerárquico de la empresa de economía mixta, autoridades comunales, concejales y representantes de diferentes instituciones y sectores productivos de la ciudad.

Civale repasó parte del proceso de confección del proyecto impulsado por Martín Pagliario y en el que trabajan conjuntamente desde hace algunos años, la Usina y el Municipio. “Este es uno de esos días que me llena de orgullo, porque este es el resultado de un camino y más allá de la foto de hoy, me quedo con el proceso. Hace cuatro años que comenzamos a planificar esto, a pensar una solución integral a una problemática que existe en todos los lugares del mundo, como son los residuos, pero la solución, en nuestra ciudad, tenía que encontrar una vuelta de tuerca. No podíamos seguir enterrando, teníamos que darle un valor agregado”, afirmó.

A su vez detalló que “nos presentamos al llamado de CAMMESA Ronda 2 ofreciendo la generación de un mega por hora. Se trata de un universo de 98 proyectos, adjudicados en 19 provincias, entre los que se encuentra el de Tandil. Ahora deberemos avanzar en la inversión de casi nueve millones de dólares para la construcción de la planta de biogás, y una planta de separación mecánica de residuos”.

“A partir de los residuos que generamos todos los tandilenses, en una planta biomecánica se hará una separación, y los residuos orgánicos, van a poder entrar en un gran digestor, que de forma anaeróbica, va a generar electricidad, de un mega por hora, para 1000 viviendas de Tandil. Es decir, que los mismos residuos que generamos, van a permitir que una buena parte de los tandilenses tengan energía eléctrica”, destacó.

A su vez indicó que “también con parte del subproducto podremos hacer agrofertilizantes. Es una solución integral a los residuos que genera la industria del chacinado, que hoy está pagando mucho dinero para trasladar esos residuos a otras ciudades”.

Por último anticipó que “ya tenemos conversaciones con posibles inversores y hemos visitado plantas similares en Europa. Hay inversores extranjeros dispuestos, pero queremos primero invitar a los grandes usuarios tandilenses, a ser parte de esto, a invertir en esto. Con este proyecto dejamos la vara muy alta para que el Tandil del futuro se planifique en este sentido. La firma del contrato con Cammesa será antes de diciembre, y nosotros nos comprometimos en la licitación, a 13 meses de obra. Así que esperamos que entre los 18 y 20 meses próximos, podamos tener la planta terminada”.

“Esta es una solución a una problemática que formó parte del debate público durante muchos años. Y que nos trasciende. Hoy a mi lado estaban el Intendente Lunghi y el Diputado Iparraguirre, y eso demuestra que cuando pensamos para Tandil en su conjunto, las cosas terminan saliendo bien”, completó.

Trabajar en conjunto pensando en lo mejor para los tandilenses

El intendente Lunghi celebró los avances en el importante proyecto y aseguró que “una vez más los tandilenses estamos siendo pioneros. Este proyecto tiene algunas características que lo hacen único en el país. Estamos dando un gran paso en materia medioambiental, pero también encontrando una solución eficiente ala tratamiento de los residuos, con la generación de energía como primer paso, en un proceso que podrá incluir muchas más opciones. Actualmente se avanza con la generación de electricidad y como segunda paso el patentamiento de un fertilizante orgánico, aunque los especialistas que vienen trabajando nos han explicado, que con esta planta se podrá trabajar en un muchos otros proyectos”.

“Nos llena de alegría y orgullo ver cómo avanza este proyecto, que cuando se concrete, marcará un hito en el desarrollo de Tandil. Es importante resaltar que en nuestra ciudad no tenemos grieta, y somos capaces de reunirnos y construir a partir de los consensos, dejando de lado las diferencias y pensando en lo mejor para Tandil y los tandilenses”, aseguró.

Por su parte el Diputado Iparraguirre felicitó a la Usina y destacó el trabajo conjunto de todos los actores que participaron en el proyecto y expresó que “tiene que ser motivo de orgullo del conjunto de los tandilenses que estamos llegando finalmente a un esquema virtuoso de separación de residuos. Fue un proceso largo, de debates y de idas y vueltas, con menor o mayor intensidad, con menor o mayor grado de avance, porque son temas complejos que no se resuelven en poco tiempo”.

También coincidió con el resto de las autoridades en la importancia de la ordenanza integral del tratamiento de residuos, que se consensuó con todos los bloques del Concejo Deliberante, que implica nuevos sistemas de tratamiento de los residuos y el avance gradual en la contenerización de la recolección.

El Proyecto

Martín Pagliaro, uno de los responsables del proyecto, explicó que “la tecnología TMB, tratamiento mecánico biológico, consiste en una primera fase que es mecánica y una segunda que es biológica. En la primera fase mecánica se reciben todos los residuos que son colectados normalmente, y en esa primera fase mecánica se separan los distintos componentes de estos residuos. La parte orgánica de esos residuos, es la fracción que se destina a la segunda fase biológica”.

“En esa fase biológica ocurre una fermentación, para entenderlo rápidamente, de todo este material orgánico, se le adiciona agua y otros componentes, por ahí sirve la codigestión concurrente de otros residuos como por ejemplo suero de la industria lechera o de la industria pecuaria, para tener el material justo para transformarlo energéticamente dentro de un reactor, o como se lo conoce comúnmente biodigestor. En esa fase se genera un gas, que se denomina biogás, que tiene el suficiente poder calorífico como para conducirlo a un grupo electrógeno y generar energía eléctrica”, agregó.

Además manifestó que “es un proyecto tiene múltiples aristas realmente y aparte es un proyecto que demuestra claramente que con voluntad política, sin egoísmo personales, sin mezquindades políticas, se pueden lograr grandes cosas y este es un ejemplo”.

“Este proyecto significa que Tandil está en la senda de la transformación energética, no sólo energética, sino también de la transformación medioambiental. Y cuando digo transformación medioambiental me estoy refiriendo a que se está brindando la posibilidad a todos los privados, no solamente la transformación de los destinos de los residuos de la comunidad, sino también todos los residuos que genera la industria pecuaria tandilense. Esta planta significa un hito en ese sentido, permitir la transformación a nivel energético y medioambiental”, precisó.

