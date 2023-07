Graves conflictos con IOMA en Tandil y Pehuajó

Nunca antes desde su creación, IOMA, la obra social más grande de la provincia de Buenos Aires, había estado en la mira de dirigentes, efectores de salud, y hasta de los propios afiliados.

Dos conflictos en sendos distritos bonaerenses generan ciertas suspicacias y dejan en evidencia el malestar existente con algunas decisiones en materia de políticas sanitarias por parte del gobierno bonaerense.

Dos ejemplos de ello se están produciendo casi en simultaneo en localidades pequeñas pero importantes de la provincia: Tandil y Pehuajó. Aunque también en otros distritos más grandes como La Plata, Olavarría, Bahía Blanca, General Pueyrredon y Tres Arroyos.

“Acá IOMA no existe más, me remito a lo que dicen los médicos. Una mutual controlada por La Cámpora maneja todo, los turnos, gestiona las autorizaciones, los bonos de consulta, y se adjudica además el manejo de los fondos”.

La que habla es Graciela Gargiulio, uno de los rostros visibles del grupo autoconvocado Emergencia IOMA Tandil. Y prosigue: “El 28 de diciembre de 2022, la obra social decidió -de forma unilateral- rescindir el convenio con el Círculo Médico, a quien le debían más de $90 millones, dejando así a casi 300 profesionales que ya no atienden a los afiliados a la obra social”.

La crisis viene de 2021. En septiembre de aquel año, hubo una audiencia de mediación en la Defensoría del Pueblo de la Provincia entre ambas partes, pero no se llegó a nada.

Los conflictos entre las entidades de los profesionales de la salud y el IOMA no se reducen solo a Tandil. También en 2021, se han replicado en lugares como Olavarría y La Plata, todas localidades gobernadas por la oposición.

En el caso de la ciudad serrana, las razones esgrimidas para explicar las diferencias fueron por supuesto económicas, pero, de acuerdo a fuentes fidedignas, obedecían más a cuestiones políticas.

“En Tandil están el Círculo Médico y Agremiación Médica”, explica un médico tandilense que prefiere no revelar su identidad. “Agremiación es peronista, y a ellos IOMA les paga religiosamente y en término. En cambio, al Círculo les pagan a los premios. ¿Por qué? La verdad que no sé, será por odio clasista”, afirma el hombre.

De hecho, el 5 de enero de 2023, desde Agremiación Médica salieron a aclarar que sus profesionales “mantenían la atención regular de los afiliados a la obra social”.

Sea como fuere, el conflicto afectó a 24.000 afiliados locales más 10.000 de la zona que vienen a atenderse a la ciudad.

Finalmente, luego de muchos meses de idas y vueltas, el 6 de febrero de este año, se anunció un principio de acuerdo, en el cual jugó un rol preponderante la Mutual 23 de diciembre, una organización constituida en 2008 y, según fuentes tandilenses, manejada por la agrupación K La Cámpora, a través de Leandro Leiva, su presidente.

A partir del convenio firmado, “se creó una app, llamada IOMA Digital, para las órdenes, estudios y demás”, cuenta Martín Gastaldi, también integrante del grupo de autoconvocados. Y continúa diciendo que la aplicación “nunca funcionó. Dan la opción de mandar mails pero no dan respuestas, solo llegan algunas ordenes de manera azarosa”.

Según Gastaldi, el trámite por los bonos que se requiere para asistir a las consultas médicas no se otorgan y, por lo general, los procedimientos se autorizan tarde de parte la mutual.

De acuerdo a diversas fuentes de la ciudad consultadas, “el acuerdo se firmó entre gallos y medianoche. Es lo que querían. A partir de ahí, IOMA desapareció”.

El 4 de marzo último hubo una reunión entre el grupo y la mutual. En la misma, Leiva se comprometió a solucionar todo “en 10 días”. Pero aquella promesa no se habría cumplido.

“Está todo mal”, le cuenta a este medio la mencionada Graciela Gargiulio, “la gente no tiene respuestas, las prótesis no llegan, se vencen las fechas de las prácticas quirúrgicas. Inclusive aparecieron bonos de consultas de decenas de médicos que nadie conoce en la app. Todo muy desalentador y caótico”, resume la mujer.

Y reafirma: “La Mutual maneja todo. Es La Cámpora controlando los fondos de IOMA”.

Fundada en 1957, y con casi 2 millones de afiliados, a lo largo de los años el Instituto de Obra Médica Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA) se convirtió en la mayor obra social de la provincia, otorgando cobertura de manera obligatoria y voluntaria. Organizada en 14 Direcciones Regionales y 197 oficinas de atención en todo el territorio bonaerense, es un ente autárquico y se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Salud provincial.

Su titular es el dr. Homero Giles, médico recibido en Cuba, donde cursó estudios en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana. Además de haber sido funcionario del ministerio de Salud durante la última presidencia de Cristina Kirchner, pertenece a La Cámpora, y milita, sin ocultarlo, por un sistema de salud regulado e intervenido por el Estado.

“Trabajamos para lograr una transformación del sistema de salud”, afirmó el pasado 16 de mayo en ocasión de una visita a Junín.

Homero Giles, titular de IOMA

Otro reciente foco de conflicto se dio en la ciudad de Pehuajó.

El 10 de mayo de este año, IOMA efectuó una auditoría en la Clínica del Oeste, ubicada en Mitre 165, el único centro de salud privado de la localidad. En el acta correspondiente, los inspectores dejaron constancia de algunas irregularidades, como la presencia de medicamentos vencidos en 2022, “falta de oxígeno en Maternidad, o que el consultorio de urología no tiene baño”.

Luego de ello, ya a fines de junio, la obra social decidió quitarle la prestación, amparados en el art. 38, donde dice que IOMA puede prescindir de cualquier prestación, sin brindarles la posibilidad a sus autoridades a realizar un descargo o defenderse. Según trascendió, el acta no fue firmada por la clínica.

“El informe labrado por supuestos médicos de IOMA dice que hay unas irregularidades leves, que de ninguna manera pueden ser suficientes para quitarle la prestación a un centro médico, más aún considerando que el 70% de los ingresos de la Clínica provienen de IOMA”, señaló a Infobae el dr. Fausto Cumba, integrante del equipo a cargo de la institución, donde trabajan 45 empleados y 35 médicos.

En diálogo con este medio, el mencionado Cumba se muestra tajante: “Nos dieron de baja de un día para el otro sin darnos la posibilidad de arreglar nada de lo que ellos dijeron estaba mal. NI siquiera nos dieron la chance del diálogo”. Y agrega: “En distintas gestiones que fuimos haciendo siempre nos contestaron que esto de venía de más arriba”.

Es que allí también se entremezclarían cuestiones políticas. Quien podría estar detrás de estos hechos, afirman desde Pehuajó, es el propio Intendente de la localidad, Pablo Zurro.

“Esto viene de larga data. Zurro siempre ha estado en contra de la clínica por temas políticos, ya que muchos opositores suyos han trabajado en el establecimiento. Ahora, el obstetra Juan Garaventa, que se presenta en las próximas elecciones como precandidato a intendente, también trabaja acá”, explicó Cumba.

Hasta su propio padre, Juan Miguel Cumba, fue candidato a jefe comunal en las elecciones de 2019, lo que genera muchas suspicacias sobre la conducta de Zurro, quien efectuó algunas declaraciones que no hacen más que abonar las sospechas: “Es una locura que me echen la culpa de los supuestos incumplimientos de la clínica. La salud privada durante 30 años se quedó con el dinero de los pehuajenses, no reinvirtieron y es obvio que se deterioraron los establecimientos”, manifestó.

La situación ocasionó que durante unos días, la clínica permaneciera cerrada, lo que obligó a los afiliados a IOMA a tener que atenderse en el Hospital del distrito. Pero en aquellas jornadas, el nosocomio estaba colapsado por muchos cuadros de Gripe A.

“Actualmente estamos trabajando sin prestaciones de la obra social, y sin poder cargar internaciones”, le cuenta a este medio el dr. Cumba, añadiendo que “la vamos a pelear hasta donde podamos, y si legalmente no podemos hacer nada, tendremos que cerrar”.

En los últimos meses, algunos intendentes de JxC están proponiendo que IOMA no sea obligatoria para sus empleados. En esa línea se anotaron Manuel Passaglia, de San Nicolás, y Javier Iguacel, de Capitán Sarmiento.

pablo@elobservadoronline.com.ar

@PortaluppiPablo

