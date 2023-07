Fuerte cruce y chicanas entre Cristina y Macri por el gasoducto Néstor Kirchner

La inauguración del gasoducto Néstor Kirchner generó un nuevo cruce entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, por los detalles en la ejecución de la obra que buscará transportar el gas que se produce en el yacimiento Vaca Muerta, situado en la provincia de Neuquén.

Todo comenzó cuando la vicepresidenta salió a responderle al expresidente en medio de la polémica por el gasoducto, sostuvo que entre 2016 y el 2019 solo se realizaron 53 kilómetros de este estilo y señaló que “ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”.

El domingo, tras la inauguración en Salliqueló del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (de 573 kilómetros), Macri dijo que la obra “llega tres años tarde” y sostuvo que “en 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado” para la misma. Además, aseguró que los gobiernos kirchneristas “entregaron un déficit energético brutal” en 2015 “que con mucho esfuerzo (de todos los argentinos) logramos revertir, solo para volver a perderlo ahora”.

Primero le respondió el presidente Alberto Fernández: “Intentaron darle el gasoducto a sus amigos, hacer negocios privados y dolarizar de nuevo las tarifas de gas”, señaló. Y advirtió que la gestión de Macri terminó “suspendiendo la construcción por orden del FMI”.

Pero la vice también salió a contestarle hoy. “Entre 2003 y 2015 se instalaron 3.211 KM de gasoductos troncales y 290.690 HP en plantas compresoras que permitieron ampliar la capacidad de transporte de producción de gas nacional en 26 millones de m3/día”, señaló.

Y agregó sobre el descenso de obras de este tipo en el gobierno macrista: “Entre 2016 y 2019 se instalaron 53KM de gasoductos troncales y 3.100 HP en plantas y turbocompresoras, cifras que -como los propios valores indican- no tuvieron impacto alguno en el sistema de transporte”. “Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”, ironizó.

Los dichos hacen referencia a declaraciones sobre el expresidente que dio la madre de Macri, Alicia Blanco Villegas, a la revista Noticias en 2019, en las que sostuvo que “le he llegado a pegar por mentir, cosa que me arrepiento, pero no se debía mentir, jamás”.

Minutos después de este mensaje, el propio Macri escribió en redes sociales una respuesta para Cristina y publicó una serie de cifras para contrarrestarla. “La vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. ¿Para qué iba a hacerlo, si nos había dejado sin gas para transportar? Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia: cayó la producción casi todos los años, multiplicaron las importaciones y los subsidios”, indicó.

Además, el expresidente aseguró que cuando llegó al Gobierno en 2015 recuperaron la producción de gas, multiplicaron por cinco la actividad de Vaca Muerta y recién ahí, “gracias a ese éxito”, sí se volvió necesario un hacer gasoducto nuevo. “Lo dejamos listo para arrancar la obra. Había que apretar un botón. Pero no lo hicieron, se comieron dos inviernos de precios altos y recién ahora lo inauguran, después de hacerle perder al país 6.000 millones de dólares por su ineficacia y sus negocios”, dijo Macri. Y remató: “Y no se meta con mi madre, vicepresidenta, que fue una buena madre”.

..

Comparte esto: Twitter

Facebook