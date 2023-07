Familia y herencia política: quiénes son los hijos, hermanos y “bendecidos” en los municipios bonaerenses

La inclusión de familiares en las listas, como mecanismo para retener o ampliar el poder, no es un recurso nuevo. En estas elecciones, solo 34 intendentes no buscarán la reelección en la provincia de Buenos Aires, pero en varios de esos municipios se postularán hijos, hermanos y “delfines” políticos.

Los alcaldes que buscarán que sus hijos los sucedan en el cargo son Gustavo Posse (JxC) en San Isidro, quien eligió a su hija Macarena como sucesora; Alejandro Granados (UP), que postula a su hijo Gastón en Ezeiza; Gustavo Walker (UP) en Pila, que buscará ser reemplazado por su hijo Sebastián y Alberto Descalzo (UP), quien buscará que en Ituzaingó continúe en la intendencia su hijo Pablo.

En tanto, en lugar de Manuel Passaglia (JxC), se postulará su hermano Santiago para ocupar el sillón municipal en San Nicolás, que durante dos periodos ostentó su padre Ismael.

En San Isidro, si resulta electa, Macarena será la tercera generación de Posse que gobernará el distrito del conurbano junto a su padre y su abuelo Melchor Posse, quien fue intendente por primera vez a los 25 años en 1958. Pero además, la familia gobierna ininterrumpidamente el municipio desde el regreso de la democracia, en 1983.

Ahora, Gustavo Posse deja el camino allanado para su hija tras ser confirmado como el compañero de fórmula de Diego Santilli en la competencia por la gobernación bonaerense.

Macarena Posse es abogada y concejal de San Isidro desde 2021. Realizó la diplomatura en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública en las universidades de San Andrés (UdeSA) y de Washington. Y también se desempeñó como secretaria de Coordinación Municipal de San Isidro en plena pandemia de Covid-19.

En Ezeiza e Ituzaingó, Granados y Descalzo gobiernan desde la creación de ambos municipios en el año 1995. Durante ese período, el “Sheriff” dejó el distrito en 2013 a través de un pedido de licencia para asumir como ministro de Seguridad bonaerense de Daniel Scioli.

El último período también tuvo idas y vueltas, y tras tomar una licencia por casi un año durante la pandemia, entre 2020 y 2021, regresó por poco tiempo. A principios de 2022, Granados volvió a dejar el municipio en manos de su hijo para retornar al cargo en enero de 2023.

En tanto, después de haber sido electo en siete ocasiones y con 71 años, Alberto Descalzo decidió dar paso a su hijo Pablo, quien ya ocupó el cargo en diversas ocasiones de forma interina cuando su padre se tomó licencia.

En el caso de Pila, Gustavo Walker, asumió por primera vez en 2003, y desde entonces conduce los destinos de esa comuna de forma ininterrumpida. En tanto, en 2021 sufrió un ACV y dejó el cargo en manos de su hijo, quien ahora encarará su primera elección para revalidar el mandato.

Los “delfines” y “herederos” políticos

Asimismo, algunos jefes comunales promueven como candidatos a dirigentes de su extrema confianza, considerados ahijados políticos, muchos de los cuales ya los han reemplazo en interinatos en los municipios.

Un caso emblemático es el de Vicente López. El ahora candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aire, Jorge Macri, viene apuntalando hace años la carrera política de Soledad Martínez, quien hoy lo reemplaza como interina, pero quien buscará revalidar ese cargo en las próximas elecciones.

Otro ejemplo similar pero con otros matices se da en Lomas de Zamora. Federico Otermín, actual presidente de la Cámara de Diputados, se convirtió en el “bendecido” de Martín Insaurralde, quien lo considera como “un hermano de la vida”. Ahora, buscará convertirse en el nuevo intendente, puesto que ahora lo ocupa Marina Lesci como interina desde 2021.

Otermín trabajó como redactor en el diario Clarín y como productor en Cuatro Cabezas, hasta ser convocado por Insaurralde en 2009 para formar parte del gobierno municipal. Tras formar parte del equipo de comunicación, encontró su lugar en la gestión cultural como secretario local. Y 2017 arribó a su banca en la Legislatura bonaerense.

En San Martín, en tanto, el candidato será Fernando Moreira, de extrema confianza de Gabriel Katopodis, quien lo reemplazó cuando asumió como ministro de Obras Públicas de la Nación.

Otro de los “bendecidos” es Nahuel Mittelbach, quien se encamina a confirmarse como el intendente más joven de la provincia. Hoy, reemplaza a Calixto Tellechea, quien renunció al cargo el año pasado tras ejercer como alcalde durante dos mandatos.

En tanto, en Trenque Lauquen, Miguel Fernández, proclamó a Francisco Recoulat, un concejal de 32 años, como el próximo candidato a intendente. El alcalde radical pidió licencia para acompañar en la fórmula a Néstor Grindetti en el camino por la gobernación bonaerense y fue reemplazado por Esteban Vidal, quien encabeza la lista de concejales. (DIB)

